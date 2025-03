Dopo la foto con Clara durante l’evento di Versace alla Milano Fashion Week, Fedez sta facendo parlare anche per un altro motivo. Un nuovo gossip è riesploso. Il rapper infatti è stato paparazzato a far festa insieme a Taylor Mega in una discoteca.

Fedez paparazzato con Taylor Mega

Dopo aver detto la sua al Festival di Sanremo 2025 con un quarto posto, Fedez è tornato alla sua vita, i suoi progetto e a fare serate. Protagonista così come della sua ex Chiara Ferragni della Milano Fashion Week, il cantante ha fatto parlare per un altro motivo, dato l’hanno beccato insieme a Taylor Mega.

Ogni suo movimento è motivo di chiacchiere e recentemente dopo tutto il rumore che c’è stato sulla fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni e i motivi che avrebbero portato a questo (come la presunta storia parallela con Angela Montini), Fedez è balzato nuovamente al centro dei pettegolezzi. Ancora una volta.

La sua vita sentimentale, sempre chiacchierata, lo è ancor di più quando lo pizzicano in compagnia di qualche ragazza. Tra fotografi e segnalazioni sul suo conto… le voci sono sempre dietro l’angolo. Stavolta è successo, ancora, dato che Gabriele Parpiglia ha condiviso sui suoi social delle foto e dei video che ritraggono Fedez insieme a… Taylor Mega! Come scritto dal giornalista i due si sono ritrovati durante la stessa nottata in discoteca. Lui li ha definiti: “due amici che in passato hanno avuto un flirt“. Poi ha reso note le prove di quanto da lui sostenuto.

Dalle immagini in questione infatti si nota Fedez divertirsi, così come Taylor Mega. Nessun gesto che possa lasciare pensare ad altro se non a un’amicizia. Anche se il gossip è nuovamente riesploso in queste ore.

La ciarla sul flirt tra Taylor Mega e Fedez ha avuto origine in passato, quando l’influencer friulana si è trovata coinvolta nel dissing tra il rapper e Tony Effe (ex fidanzato della Mega). Lei peraltro aveva anche confermato il flirt avuto con Federico, sostenendo si sia trattato di un qualcosa di “fisico e passionale” e fu proprio lei a parlare di “coppia aperta” tra i Ferragnez, nonostante le smentite di Chiara.