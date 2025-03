A Verissimo Sarah Toscano ha commentato il presunto gossip che la vedrebbe vicina a Fedez, svelando tutta la verità e come stanno davvero le cose.

Sarah Toscano risponde ai gossip

Non solo le voci intorno a Gaia e Olly (che non trovano né conferme né smentite da parte dei diretti interessati), in questi giorni si è tanto parlato anche di Sarah Toscano. Ma non solo per il gossip (poi smentito su Matteo Berrettini) ma anche per il presunto flirt con Fedez, anche lui sul palco del Festival di Sanremo 2025.

Da giorni infatti è stata lanciata una strana voce secondo cui tra l’ex allieva di Amici 23 e il rapper sia successo qualcosa. Ci teniamo a precisare che tra loro non è accaduto assolutamente nulla, fin da subito. Si tratta in generale di un pettegolezzo a cui nessuno ha creduto (anche se qualcuno ha dubitato). Oggi però Sarah Toscano ha colto l’occasione dell’ospitata da Silvia Toffanin per svelare tutta la verità e smentire le fake news sul suo conto:

«Lì diciamo che il gossip va un po’ oltre. Sì, fa parte del gioco. Sai che una volta che hai questa carriera, il gossip fa parte del gioco. Fa male quando ricevi dei commenti sulla vita privata. A maggior ragione quando sono commenti finti. Sono cose che non sono mai successe, che nascono e poi si va a parlare male di te in giro. Quello è brutto e fa male ma fa parte del gioco”, ha detto Sarah Toscano.

Le parole di Sarah su Berrettini

Non solo la smentita su Fedez. Perché come dicevamo in questi giorni si è parlato anche di Matteo Berrettini. Questo perché in un’intervista a Style Magazine, Sarah Toscano ha speso belle parole per uno dei suoi idoli del tennis Matteo Berrettini (facendo apprezzamenti anche dal punto di vista estetico). Il tennista ha risposto simpaticamente e i due si sono scambiati like e commenti carini.

Ovviamente tra loro non c’è nulla, come più volte spiegato da Sarah Toscano anche a RDS Next e ribadito anche oggi a Verissimo.

“Gli hai detto ti amo, è quaaaa, no ragazzi”, ha detto. Ma si trattava di uno scherzo di Silvia Toffanin. Poi Sarah Toscano ha aggiunto: «Mi stavo per sentire male, ma cosa vuoi dirgli? Complimenti. Lo stimo tantissimo ed è particolare dal punto di vista tennistico».

Sarah ha anche dichiarato di avere altri miti del tennis e Matteo Berrettini rientra certamente tra questi.