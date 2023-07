NEWS

Vincenzo Chianese | 29 Luglio 2023

Chiara Ferragni Fedez

Il post di Fedez

Questa mattina è arrivata una triste notizia, che in queste ore sta facendo discutere il web. Chiara Ferragni ha infatti annunciato che il suo cane Matilda è morta, dopo ben 13 anni di vita insieme. Come senza dubbio i fan sapranno, era stata l’amica a quattro zampe dell’influencer a far incontrare Fedez e Chiara. Il rapper infatti, nel brano Vorrei Ma Non Posto, aveva citato proprio il “cane di Chiara Ferragni”, diventato in seguito il simbolo dell’amore dei Ferragnez. Ieri così l’imprenditrice digitale e il cantante hanno detto addio a Matilda, e poco fa sui social è arrivato uno straziante messaggio da parte della Ferragni. Ma non è finita qui.

Poco fa infatti a pubblicare su Instagram un commovente post d’addio per Matilda è stato anche Fedez. Il rapper ha così voluto salutare per l’ultima volta la cagnolina, che in questi anni ha assistito in prima persona alla nascita dell’amore tra i Ferragnez, e all’arrivo di Leone e Vittoria. Queste le dolci parole di Federico, che in questi minuti stanno già facendo il giro del web:

“Sei stata parte della nostra famiglia e forse qualcosa di più. Inconsapevolmente sei stata il motivo per cui io e la mamma ci siamo conosciuti, “il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton” e così quasi per gioco sei sempre stata al nostro fianco in questi 7 anni. Eri con noi quando è nato Leo, eri con noi quando è nata Vittoria. Tu eri noi. Il nostro ultimo abbraccio alla nostra prima bimba. Ciao Mati, ci manchi già”.

Non sono dunque ore semplici queste per Chiara Ferragni e Fedez. Anche gli utenti sui social nel mentre stanno ricordando con affetto Matilda, che di certo in questi anni è stata una dei membri più amati della famiglia Ferragnez. Ancora una volta noi di Novella2000.it ci uniamo nel salutare la Mati, e inviamo un caloroso abbraccio a Chiara e a Federico.