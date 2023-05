NEWS

Nicolò Figini | 18 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

UFO avvistati a L’Isola dei Famosi 2023

Nuovo appuntamento con il daytime de L’Isola dei Famosi 2023. Questa volta non abbiamo visto alcun litigio, ma i naufraghi si sono spaventati a vicenda con storie di alieni e UFO. Marco Mazzoli, infatti, ha affermato di aver visto delle strane luci nel cielo. Nathaly Caldonazzo, invece, durante la tempesta di qualche giorno fa ha giurato di aver visto qualcosa di molto strano:

“Anche io, la sera della tempesta. Era tardissimo, prima che piovesse. Ragazzi, io ho visto una scritta sulla sabbia che poi è sparita. Stavo pensando agli UFO, giuro. L’ho raccontato anche a lui. In quel momento il cielo era tutto stellato. Diventa nero e poi una scritta sulla sabbia di pochi secondi. Ve lo giuro. Una scritta di luce, arrivata e scomparsa. Non so cosa c’era scritto”.

A essere particolarmente spaventata dal racconto è stata Corinne: “No, io no, non me lo dite… Neanche la pipì da sola vado a fare“. Nathaly, poi, ha continuato affermando di aver vito dell’altro anche a Sant’Elena con Christopher. A questo punto a prendere la parola è Paolo Noise:

“La sera della tempesta, veramente, abbiamo visto un movimento in cielo devastante. Almeno venti. C’erano gli aerei con le luci classica da aereo che andavano alla loro velocità. Questi oggetti comparivano, poi si muovevano velocissimo, si fermavano e si spostavano. Era pieno”.

Voi cosa ne pensate? Credete davvero che abbiano visto gli UFO oppure si tratta di “visioni” dettate dalla mancanza di cibo? Fateci sapere la vostra opinione con un commento. Nel mentre, continuate a seguirci per tante altre news. La puntata completa è su Mediaset Infinity.