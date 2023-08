NEWS

Vincenzo Chianese | 9 Agosto 2023

La storia di Belen Rodriguez fa il giro del web

Sono ormai settimane che il nome di Belen Rodriguez è al centro della cronaca rosa. Da poco più di un mese infatti la showgirl argentina si è nuovamente separata da Stefano De Martino e la rottura sta facendo discutere il web e i siti di gossip. Pare infatti che la conduttrice abbia già voltato pagina e che al momento stia frequentando l’imprenditore Elio Lorenzoni. Tuttavia non sono mancate le indiscrezioni su quello che sarebbe accaduto tra Belen e Stefano. Secondo le malelingue del web infatti la Rodriguez avrebbe scoperto alcuni tradimenti di De Martino e a quel punto avrebbe deciso di allontanarsi da suo marito. Il presentatore partenopeo nel mentre in queste ore è volato a New York con suo figlio Santiago, dove si concederà qualche giorno in relax.

Contemporaneamente però proprio Belen ha pubblicato sui suoi social una storia sospetta, che sta facendo mormorare gli utenti. Nel breve filmato vediamo infatti la showgirl argentina accarezzarsi la testa, per poi scoppiare a un tratto a ridere. A quel punto i più maliziosi hanno ipotizzato che la Rodriguez stesse imitando il gesto delle corna, come a voler confermare i pettegolezzi su quello che sarebbe accaduto con suo marito. Precisiamo però che si tratta solo del pensiero di alcuni utenti, e non c’è alcuna prova concreta che la conduttrice abbia voluto fare riferimento alle voci di corridoio che stanno circolando in rete.

La storia di Belen non passa inosservata pic.twitter.com/MqSfAmwp6K — disagiotv (@disagio_tv) August 9, 2023

In queste ore intanto il settimanale Nuovo Tv ha lanciato un’indiscrezione che non è passata inosservata. Stando a quanto si legge, pare che il matrimonio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino non sia ancora finito, e che prossimamente potrebbe esserci un ritorno di fiamma. Ma non solo. Secondo la rivista infatti Maria De Filippi starebbe cercando di far ricongiungere la coppia. Questo quanto si legge in merito:

“Lei vede un altro e lui è in vacanza con il figlio. Tra loro però non è finita, torneranno presto insieme. Maria lavora già per farli ricucire. Lei è una delle poche che può riuscirci. Maria per loro è come una mamma, sa che sono due teste calde che ogni tanto si scontrano e farà di tutto per farli riconciliare”.