Alle Olimpiadi c’è stato un momento di grande paura, che ha visto protagonista un atleta etiope. Durante la corsa a ostacoli lo sportivo è caduto rovinosamente a terra e ha perso i sensi. Cosa è successo e come sta ora.

Olimpiadi, atleta privo di sensi dopo una caduta

Mentre alcuni atleti (come Thomas Ceccon) hanno di fatto concluso il loro percorso alle Olimpiadi, per altri è ancora tutta da vivere la sfida e la corsa alla medaglia. Ieri durante la finale dei 3000 metri di corsa a ostacoli, la bella atmosfera che si respira ai Giochi Olimpici si è trasformata in un incubo e brutto incidente per uno dei partecipanti.

Parliamo nello specifico di Lamecha Girma, detentore del record mondiale di questa specialità alle Olimpiadi, che a causa di una caduta ha perso conoscenza ed è stato trasferito via in barella. Per fortuna in infermeria allo Stade de France ha ripreso conoscenza ed è stato trasferito in ospedale per ulteriori esami.

Ma cosa è successo nello specifico? Mentre Girma stava lottando per l’oro in una gara in cui ha sempre mostrato il suo valore, all’ultimo giro c’è stato un imprevisto molto pericoloso per lui. L’atleta delle Olimpiadi cercava di superare la “barriera”, ma mentre cercava di compiere il gesto è inciampato in essa ed è caduto rovinosamente per terra. Il giovane sportivo ha sbattuto violentemente la testa e in particolar modo la nuca, destando fin da subito preoccupazione.

What a tragedy for Girma in the steeplechase final. Team Ethiopia taking hit after hit this Olympics. 💔



I hope he’s ok.



Full video here ⬇️https://t.co/J93r3JvLaF pic.twitter.com/YPzcsuHiBq — Sheba – PushStart🇪🇹🇪🇷🇺🇸 (@ShebaPushStart) August 7, 2024

Nonostante l’incidente la gara ha dovuto concludersi. Non c’è stata interruzione, tanto che alcuni atleti hanno quasi dovuto scavalcare il povero Girma. Solo qualche istante dopo ci si è accorti che aveva perso conoscenza e aveva bisogno dell’intervento dei sanitari. Prontamente hanno valutato le sue condizioni, immobilizzato con il collare e trasportato fuori dallo stadio in barella, per poi raggiungere l’ospedale in ambulanza. Le Olimpiadi per Girma dunque non sono state fortunatissime.

Secondo quanto si apprende da L’Equipe, Girma avrebbe ripreso conoscenza subito, ma ha affrontato tutti gli accertamenti del caso. Anche il team dell’Etiopia ha voluto rasserenare tutti, dopo tanti messaggi di supporto e lo tanto spavento per il giovane atleta. Lamecha che deteneva l’oro alle Olimpiadi e che a causa di questo brutto infortunio ha visto la possibilità di bissare l’impresa.