Andrea Sanna | 7 Ottobre 2023

Fedez

Il ritorno a casa di Fedez

Ieri Fedez è stato dimesso dall’ospedale, dopo 8 giorni di ricovero e tanta paura. Il rapper ha ringraziato tutto il personale sanitario che si è occupato di lui, la sua famiglia e in particolare la moglie Chiara Ferragni che gli è stata vicino. Arrivato a casa, il cantante ha potuto finalmente riabbracciare i suoi figli Leone e Vittoria.

Emozionato Fedez è stato accolto dall’amore dei suoi due bambini, come ripreso dal telefonino. Il cantante ha suonato il campanello. Subito Leone e Vittoria hanno capito si trattasse di lui. Hanno iniziato a urlare felici: “Papà papà”. L’espressione del marito di Chiara Ferragni è tutta dire.

Fedez infatti non ha potuto nascondere il sorriso e la commozione. Quando ha aperto la porta, i suoi figli sono corsi subito incontro a lui e si sono stretti in un caldo e sentito abbraccio. Presente anche Chiara Ferragni. Nel filmato si sente la sua voce fuori campo, dire: “Mi viene da piangere”.

STO PIANGENDO

pic.twitter.com/xP5yKe5phQ — m 👹 vs uni (@itsmc17) October 7, 2023

Il video in questione è stato pubblicato da Fedez nelle sue storie di Instagram ed è stato condiviso da numerosi utenti. Tutti si sono detti contenti per il cantante e hanno commentato le tenere immagini del momento in compagnia di Leone e Vittoria.

Sempre nella breve clip si vede anche il preciso istante in cui il primogenito consegna a Fedez i disegni che ha realizzato per dargli il bentornato a casa. Altra scena questa che ha fatto sciogliere il cuore di milioni di utenti, fan del cantante e non solo!

Fortunatamente dopo tanta apprensione Fedez sta meglio. Come già spiegato il rapper ha bisogno di rispettare del riposo, per poi tornare a lavorare ai suoi progetti. La cosa importante, però, è che tutto si sia risolto nel migliore dei modi! In bocca al lupo a Fedez da tutti noi per una pronta guarigione.