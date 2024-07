In un recente video social caricato da Fedez spunta una foto di Chiara Ferragni: il dettaglio non sfugge ai fan

Sono ormai trascorsi alcuni mesi da quando Fedez e Chiara Ferragni hanno annunciato la fine del loro matrimonio. In queste settimane se ne sono dette di ogni sulla coppia, che ormai è sempre più distante. In un recente video social postato dal rapper però è spuntata una foto dell’imprenditrice digitale.

I fan notano un dettaglio nel video postato da Fedez

Da mesi ormai Fedez e Chiara Ferragni sono protagonisti indiscussi del gossip. A inizio anno infatti, dopo una lunga crisi, il rapper e l’imprenditrice digitale hanno messo un punto al loro matrimonio, dopo più di 5 anni di nozze. Da quel momento il cantante e l’influencer hanno iniziato a svolgere vite del tutto diverse e sul loro conto se ne sono dette di ogni. Proprio di recente l’artista milanese è stato avvistato in dolce compagnia, segno dunque che ormai i Ferragnez sono più distanti che mai.

Anche sulla Ferragni non sono mancate insistenti voci di corridoio, che tuttavia almeno per il momento non hanno mai trovato conferma. Nel frattempo sia Federico che Chiara si stanno concentrando a pieno sulle rispettive carriere e sui loro figli Leone e Vittoria, che sono ovviamente la loro priorità assoluta.

Proprio negli ultimi giorni però è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha lasciato perplessi i fan. Fedez ha infatti postato un video sui social mentre si trovava con i suoi bambini a Villa Matilda. I più attenti hanno tuttavia notato un dettaglio particolare che ha riacceso le speranze dei sostenitori dei Ferragnez. Nella clip spunta una foto di Chiara Ferragni, che si trova su uno dei tavolini della casa, e a quel punto lo scatto ha iniziato a fare il giro del web.

@fedez Quando fai vedere un bel documentaruo ai tuoi figli ♬ suono originale – fedez

Ovviamente ciò non significa in alcun modo che tra il rapper e l’imprenditrice sia tornato il sereno. Con ogni probabilità infatti il cantante ha lasciato intatto l’arredo della villa e di conseguenza ha deciso di non eliminare le foto che lo ritraggono insieme alla sua ex moglie.