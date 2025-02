In vista di Sanremo 2025 sul collo di Fedez è apparso un nuovo tatuaggio e vi sveliamo cosa significa la scritta

Nuovo tatuaggio per Fedez in vista del Festival di Sanremo 2025. Da una foto pubblicata sui social, infatti, abbiamo notato un nuovo tatuaggio sul corpo del rapper. Si tratta di una scritta in latino sul retro del collo. Cosa significa quella scritta?

Spunta un nuovo tatuaggio di Fedez prima di Sanremo 2025

Manca sempre meno all’inizio del Festival di Sanremo 2025. La gara al momento sembra tranquilla, anche i testi non contengono elementi che potrebbero suscitare polemica. Bensì il gossip e le questioni scottanti al momento sono oltre le canzoni. Dopo il ritiro di Emis Killa adesso a far molto chiacchierare è Fedez.

Il rapper è finito nel vortice del chicchiericcio dopo che Fabrizio Corona ha rivelato di tradimenti vari. E adesso è spuntata il nome di Achille Lauro perché, sempre secondo Corona, Chiara Ferragni in passato avrebbe ricambiato con la stessa moneta il tradimento del marito andando con il suo collega e amico.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello, spunta un’ipotetica data per la finale

Quindi gli occhi sono decisamente puntati su Fedez e su tutto ciò che fa. Così non è passato inosservato un nuovo tatuaggio che è apparso sul corpo del rapper. Il cantante ha infatti pubblicato alcuni scatti delle prove all’Ariston e proprio in una di queste foto notiamo il nuovo tatuaggio: una scritta in latino.

LEGGI ANCHE: Una coppia appena uscita da Uomini e Donne è già diretta verso Temptation Island

Leggiamo “Temet Nosce”, sul retro del collo del rapper. Che cosa singifica quindi il nuovo tatuaggio di Fedez? Letteralmente la traduzione è “Conosci te stesso”. Si tratta di una massima religiosa di origini greche, che è stata ritrovata iscritta sul frontone di ingresso del Tempio di Apollo a Delfi e che esorta gli uomini a indagare nella profondità della propria anima, ma riconoscendo i propri limiti umani. “Temet Nosce” divenne la massima preferita anche di Socrate, che però la legò ai limiti della conoscenza, dunque al celebre “So di non sapere”.