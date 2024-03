Fedez riceve un Tapiro da Striscia per la chiusura di Muschio Selvaggio e svela il futuro del podcast

Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 18 Marzo 2024

Fedez

Stasera a Striscia la notizia, in onda su Canale 5, Valerio Staffelli ha consegnato il dodicesimo Tapiro d’oro a Fedez, dopo l’annuncio dello chiusura del podcast, Muschio Selvaggio. Le parole del rapper al TG satirico.

Fedez sulla chiusura di Muschio Selvaggio

È ormai nota la notizia che Muschio Selvaggio chiuderà. Dopo la fine del legame professionale e d’amicizia con Luis Sal, Fedez ha continuato a lavorare sul podcast, ma ora dovrà fermarsi stavolta. Per dare l’annuncio ai tanti ascoltatori, il rapper ha scelto di intitolare una delle ultime puntate “la mamma e l’avvocato”. Ha in qualche modo ripreso la frase con cui l’ex amico rispose pubblicamente dopo la chiusura dei loro rapporti.

Striscia la Notizia ora dopo tante chiacchiere e vociferare sul tema, ha intercettato Fedez per sapere qualcosa di più a riguardo. Il cantante non si è tirato indietro e ha risposto alle curiosità di Staffelli, così come di tanti telespettatori curiosi di capire qualcosa di più di questa vicenda. L’inviato del TG satirico, a proposito dell’annuncio dello stop del podcast Muschio Selvaggio, ha chiesto a Fedez se la colpa è del suo ex socio. Il rapper però non ha voluto alimentare alcun tipo di polemica e ha piuttosto preferito non accusare nessuno, anzi:

“Non mi piace additare colpevoli. È una situazione spiacevole perché era un bel podcast. Era un bel progetto, lo porterò avanti in altro modo”, ha detto Fedez ai microfoni di Striscia la Notizia. Nulla di diverso dunque riguardo a ciò che già aveva detto nei giorni scorsi. Il suo desiderio infatti, insieme a Mr Marra, è quello di tornare con un podcast e poter ripartire in qualche modo dopo quanto successo con Muschio Selvaggio.

Vedremo quindi quale sorprese ci riserverà Fedez e con quale nuovo progetto ripartirà dopo Muschio Selvaggio a cui si era tanto affezionato. Le idee non sembrano mancare, quindi non ci resta che attendere in futuro notizie.