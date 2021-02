1 Lo smalto di Fedez in onore di Sanremo

Il Festival della canzone italiana è ormai alle porte. Manca meno di una settimana e questa particolare edizione potrà partire nonostante tutti i problemi potenziali o effettivi che sta già affrontando. Pensiamo, per esempio, ai due casi di Coronavirus che hanno colpito il membro degli Extraliscio, gruppo in gara tra i Big, e un componente dell’orchestra. A portare un po’ di positività, però, ci ha pensato Fedez mostrando a tutti lo smalto applicato in onore di Sanremo.

Il rapper, infatti, ha postato una fotografia nella quale fa vedere il modo in cui ha dipinto le sue unghie. Si sa, la città ligure è definita “la città dei fiori” da sempre e il cantante non poteva farsi scappare l’opportunità di rimarcarlo ancora una volta. Nel post, inoltre, leggiamo una descrizione ironica con la quale fa riferimento a ciò che è accaduto diverse settimane fa.

L’unico spoiler che posso fare 🌸 Sanremo ci saremo 💫

Con questa fotografia, in cui vediamo il nuovo smalto in onore di Sanremo, Fedez ha voluto riportare alla memoria il momento in cui ha quasi rischiato la squalifica insieme a Francesca Michielin. Quest’ultima non ha fatto nulla. Tutto è stato dovuto a un errore del rapper, il quale ha pubblicato, per sbaglio, pochi secondi della canzone intitolata “Chiamami per nome“. Dopo un’attenta valutazione, per fortuna, chi di dovere ha deciso di farli rimanere in gara.

Molti pensavano che Francesca se la fosse presa molto per quanto accaduto. Lei, però, ha smentito dopo qualche tempo, sostenendo di essere stata sempre accanto al collega. Lo ha confermato, in seguito, lui stesso, affermando che l’amica è stata di grande supporto psicologico. Non ci resta, ora, che vedere lo smalto di Fedez anche sul palco dell’Ariston durante una o più serate del Festival di Sanremo.

