1 Francesca Michielin reagisce allo spoiler di Fedez

Tra meno di un mese avrà inizio la nuova edizione del Festival di Sanremo. Sarà una settimana più intensa rispetto a quella degli altri anni anche per via delle rigide regole anti-Covid che tutti dovranno seguire in maniera molto scrupolosa. Per alcuni cantanti, inoltre, non è partita molto bene. Stiamo parlandi di Francesca Michielin e Fedez. Quest’ultimo, infatti, alla fine del mese scorso ha spoilerato dieci secondi della canzone che presenteranno sul palco dell’Ariston.

Chi segue la kermesse sa che questa è una cosa vietata. Nessuno può ascoltare i brani in gara prima dell’inizio dell’evento. Per tale ragione Fedez ha deciso di prendersi una pausa dai social per capire quello che sarebbe successo, probabilmente molto dispiaciuto anche per la collega, che fino a quel momento non aveva espresso pubblicamente la sua opinione. Pochi giorni dopo, per fortuna, chi di dovere a decretato che i due partecipanti non avrebbero più rischiato la squalifica.

Dopo aver tirato un bel sospiro di sollievo, quindi, Fedez ha portato un mazzo di fiori a Francesca Michielin per scusarsi di tutto quello che ha combinato. Nella fotografia, postata su Instagram, li vediamo insieme: lui con un sorriso e il segno dell’ok fatto con il pollice, mentre dietro di lui la giovane cantante con la faccia rabbuiata. In molti, quindi, si sono chiesti se i rapporti tra loro si fossero fatti tesi in seguito a quella piccola grande svista del rapper.

Francesca non ha mai commentato l’accaduto e i fan di entrambi hanno iniziato a preoccuparsi se il loro rapporto d’amicizia e professionale si fosse incrinato. Finalmente, dopo qualche settimana la Michielin ha deciso di mettere in chiaro le cose e parlare di tutto ciò che è avvenuto fino ad oggi. Continuate, quindi, a leggere per scoprire cosa ha rivelato a riguardo l’artista…