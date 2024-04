NEWS

Vincenzo Chianese | 24 Aprile 2024

Amici 23

Dopo l’eliminazione da Amici 23, Gaia ha fatto ritorno sui social e ha così postato un tenero video con il suo ex Mida. Poco dopo però la ballerina ha cancellato il filmato.

Il gesto di Gaia dopo l’eliminazione da Amici 23

Sabato sera, nel corso della quinta puntata del Serale di Amici 23, a lasciare la scuola è stata Gaia, che è stata eliminata. La ballerina ha così dovuto abbandonare il talent show a un mese dalla finale e in questi giorni è tornata alla sua vita di sempre. Prima di dire addio al programma però per lei è arrivata una forte emozione. L’allieva di Raimondo Todaro ha infatti ricevuto un’importante offerta di lavoro e così adesso, dopo che avrà recuperato le forze a seguito dell’infortunio, potrà concentrarsi sulla sua carriera. Nel mentre però in queste ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web.

Dopo aver lasciato il programma Gaia ha fatto ovviamente ritorno anche sui social e non è mancato un primo post di ringraziamento, nel quale ha parlato anche della sua esperienza all’interno della scuola. Come se non bastasse la ballerina ha poi deciso di pubblicare una serie di scatti insieme ai suoi compagni d’avventura, che in questi mesi sono stati la sua famiglia. Gaia ha dunque aggiunto: “Momenti con persone che mi hanno capita, amata e voluta bene veramente contribuendo inconsapevolmente alla mia crescita personale. Momenti che non si possono dimenticare, ma essere felici di averli vissuti”.

Ai più tuttavia non è sfuggito un dettaglio. Inizialmente infatti Gaia ha condiviso anche un tenero video insieme a Mida, probabilmente risalente a quanto i due allievi di Amici 23 erano ancora una coppia, nel quale si vede il cantante dare un bacio sull’occhio alla sua ex compagna. Tuttavia poco dopo la ballerina ha deciso di cancellare il filmato e ha così lasciato solo la foto in compagnia di Mida.

vi amerò per sempre ♥️ pic.twitter.com/Ma13YdJKXy — mary (@LUN4PI3N4) April 23, 2024

Il gesto di Gaia ovviamente non è passato inosservato e in queste ore sui social si è molto parlato dell’accaduto.