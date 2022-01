1 La sparizione di Fedez dai social

Fedez, da qualche giorno, era sparito dai social e in molti si sono chiesti come mai. Nessuno è riuscito a darsi una spiegazione per quanto stava accadendo. Fatto sta che oggi è ritornato a farsi vivo su Instagram pubblicando alcune Stories molto divertenti in cui vediamo il figlio Leone protagonista. Ma cos’è accaduto nel frattempo? Una spiegazione non è ancora stata fornita e non sappiamo se arriverà mai. Noi possiamo fare soltanto delle ipotesi a questo punto.

Partiamo, innanzitutto, dalla presunta crisi che starebbe passando con Chiara Ferragni. Fino a poco tempo fa, infatti, gli utenti del web erano più che sicuri che tra i Ferragnez fosse scoppiato il caos. In una foto scattata insieme al figlio in ascensore, infatti, i fan hanno notato che lui non portava la fede nuziale al dito. I motivi per cui non l’avesse sono davvero tanti, ma non finisce qui. I più attenti, infatti, hanno anche notato che Federico ha smesso di seguire una grande amica di Chiara, ovvero Veronica Ferraro.

Queste voci, ad ogni modo, le hanno smentite Fedez e la moglie postando un’immagine in cui si tengono per mano nel letto. Se non vogliamo prendere in considerazione questo, allora, cosa rimane? Una seconda ipotesi potrebbe essere la recente tentata truffa da 100mila euro ai danni del rapper. Risolvere questa brutta faccenda potrebbe avergli tolto parecchio tempo. Di conseguenza, essendo distratto da altre questioni, non ha dato molto peso ai social. Per fortuna, comunque, non ha subito alcun danno economico.

Un’ultima spiegazione possibile, infine, potrebbe anche la volontà di prendersi semplicemente una pausa. Vivere la sua vita in famiglia e lavorativa lontano dagli occhi della gente che lo segue. Queste sono solo supposizioni. Dovremo, eventualmente, attendere il rapper per conoscere gli effettivi motivi del suo allontanamento dai social. Nel mentre, qualche settimana fa è uscita la docu-serie sui Ferragnez…