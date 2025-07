In maniera cruda e diretta Fedez si è raccontato a cuore aperto nel suo libro. Alcune parti di esso le ha spoilerate sui social: “Ho quasi smesso di vivere”.

Lo spoiler di Fedez sul suo libro

Non ha ancora un titolo definitivo, ma il tono scelto per raccontarsi è piuttosto chiaro e crudo. Su Instagram Fedez ha condiviso alcune pagine del suo libro, che al momento è ancora in lavorazione.

Il rapper ha descritto il suo progetto come una “top five” definita in modo colorito da parte sua “della me**a”. Di questo ne aveva parlato anche con Gabriele Vagnato di recente. Mediante un racconto ha deciso di attraversare gli ultimi anni della sua vita legati a fatti di vita personali e pubblica.

Nel testo riportato sui social, possiamo leggere alcuni precisi passaggi che lasciano intendere una profonda fattura interiore dell’artista. “Ambizione? Narcisismo? Io so solo che ho quasi smesso di vivere”, si legge tra le righe del libro di Fedez. Da queste parole si percepisce un malessere molto forte e impattante. Così come lo sono anche i temi affrontati, come la crisi con Chiara Ferragni, alla malattia, fino allo scandalo di Sanremo.

Instagram Stories Fedez

Colpisce tra le altre cose anche questo stralcio: “Le persone credono che io decida, pianifichi, organizzi: io sono il manipolatore, lo stratega, io sono la falena. Ma la verità è che dall’inizio c’è una parte di me che non ha deciso quasi niente. Sin dal principio è stata una corsa, una fuga”.

Il ritorno al Festival di Sanremo con “Battito” Fedez lo descrive come se fosse un vero e proprio punto di rottura: “Ho tenuto gli occhi chiusi per non esser travolto per arrivare alla fine della sola canzone che avrei potuto cantare in questo momento: tornare su quel palco, lì dove è iniziata la fine di tutto. Dove ho esagerato, mi è stato detto, urlato. Dove non ho avuto rispetto”.

E ancora Fedez a riguardo ha aggiunto: “Tornarci con un pezzo che è stato il mio modo di vedere davvero quello che ci è successo, quello che ho fatto. Poi ho aperto gli occhi, le pupille nere, ultradilatate. Petrolio, buco nero, ‘il paziente non è cosciente’. Come con le sostanze, come con i farmaci che avrebbero dovuto salvarmi e non l’hanno fatto. Questa che leggerete è la storia di uno che non ce l’ha fatta”

Storie Instagram di Fedez

In un’altra pagina Fedez ha parlato anche del tentato suicidio: “Non è il salto, non è il colpo, non è l’atto in sé. È quello che succede prima. È la gestazione, figlia di un lungo periodo di progettazione di tale atto“. Cose che sarebbero poi peggiorate dalla chiusura nella con gli psicofarmaci: “Uno dice ‘sono solo pillole’ Ma quelle bastarde erano diventate la mia pelle, la mia lingua, il mio pensiero. E quando le ho mollate il cervello ha cominciato a urlare”.

Un racconto diretto e senza filtri quello di Fedez, che ha già attirato l’attenzione di molti fan e non.