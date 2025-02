In quel di Sanremo 2025 si vocifera che Fedez non stia usando il cellulare che sarebbe stato sequestrato dal suo staff. Ma per quale motivo? La colpa sarebbe di alcune telefonate insistenti da parte di una persona. E quindi sarebbe meglio non rispondere.

Niente cellulare per Fedez a Sanremo 2025: il suo staff gliel’ha tolto

Il Sanremo 2025 di Fedez possiamo dire che sta procedendo alla grande. Nonostante tutte le polemiche intorno a lui sorte anche a poche settimane dal Festival (vedi tutti i gossip su ex moglie e presunta amante), il rapper si sta prendendo le sue soddisfazioni.

Il brano che ha portato in gara, “Battito”, parla delle sue fragilità inerenti i problemi di salute mentale. Nella serata delle cover con Marco Masini ha trasformato “Bella stronza” in un pezzo personale e che ha colpito. Non abbiamo potuto non notare la sua emozione nell’esibizione. E anche stampa e soprattutto pubblico lo stanno premiando. Infatti è finito per ben due sere nella top 5.

Ma in tutto questo ci sono anche delle indiscrezioni riguardanti il dietro le quinte di Sanremo 2025. E non intendiamo quelle vere e proprie dell’Ariston. Come riporta Giuseppe Candela su Dagospia, pare che lo staff di Fedez abbia scelto di fare un’azione ben precisa, proabilmente anche per tutelare il cantante e fargli pensare solo alla musica e alla kermesse. Ecco cosa si legge:

“Nei vicoli e vicoletti di Sanremo si sussurra che lo staff abbia praticamente ‘sequestrato’ a Fedez il cellulare per evitare che risponda alle ripetute chiamate che sta ricevendo da una persona. Di chi si tratta? Ah, non saperlo. Piccolo aiuto: non si tratta di una signorina”.

Non è dato sapere chi sia la persona che cercherebbe di chiamare ripetutamente il rapper. Abbiamo capito che non è una donna e non sarà nemmeno dei suoi affetti più cari (la mamma ad esempio è proprio a Sanremo con lui). Chi sarà? Ovviamenre sul web ci sono già le prime ipotesi e una è quella più accreditata. Lasciamo a voi le teorie.