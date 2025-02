Siamo arrivati a una nuova puntata del pomeridiano di Amici 24 e alle sue anticipazioni. La messa in onda dell’appuntamento è fissata al 16 febbraio e vediamo quindi cosa è successo nella registrazione.

Le anticipazioni della diciannovesima puntata di Amici 24

Si è svolta questo pomeriggio la registrazione della diciannovesima puntata di Amci 24 di cui abbiamo tutte le anticipazioni su cosa è accaduto grazie al sito Superguida TV. Come sempre ci sono state nuove gare di canto e ballo e l’assegnazione di nuove maglia per il Serale.

In questa puntata che andrà in onda su Canale 5 domenica 16 febbraio alle ore 13.57, sono ospiti Fiorella Mannoia per giudicare la gara di canto, Garrison e Rossella Brescia per giudicare la gara di ballo.

Aggiungiamo che c’erano inoltre alcuni assenti per infortuni o febbre o altro e sono: Alessia (per il Campionato), Dandy, Jacopo Sol e Daniele.

Ecco quindi nel dettaglio cosa è accaduto.

La gara di canto

La gara di canto della puntata del 16 febbraio di Amici 24 è giudicata da Fiorella Mannoia. Alla sua classifica dobbiamo aggiungere un +1 a Jacopo Sol per aver vino una gara durante la settimana, ma come detto lui oggi è assente. Ecco quindi la classifica:

Chiamamifaro

Luk3

Senza Cri

Deddè

Mollenbeck

Vybes e Nicolò

e TrigNO

Avendo vinto la gara, Chiamamifao ha la possibilità di esibirsi davanti ai professori per prendere la maglia del Serale.

La gara di ballo

Stesso discorso del canto va fatto per il ballo con la classifica data dalla media dei voti di Rossella Brescia e Garrison e un +1 a Francesco per aver vinto la gara in settimana. A tal proposito questa è la classifica finale:

Francesco

Raffaella

Chiara

Asia

Francesca

Antonio

Anche in questo caso Francesco ha la possibilità di esibirsi davanti ai giudici per prendere la maglia del Serale.

Amici 24 anticipazioni: chi va al Serale

Come abbiamo detto, chi è arrivato primo nelle due gare (canto e ballo) ha la possibilità di accedere al Serale previo i 3 sì dei professori di categoria. E le anticipazioni di questa registrazione di Amici 24 riportano che ci sono state delle maglie assegnate.

Partiamo dai due arrivati primi. Francesco si è esibito di fronte ai professori e ha ricevuto subito tre sì da parte di tutti. Quindi Francesco ha preso la maglia del Serale. Per quanto rigiuarda Chiamamifaro, anche lei si è esibita di fronte ai prof (di canto) con due esibizioni. Ma purtroppo ha avuto in entrambi i casi i no di Anna Pettinelli e quindi al momento niente maglia oro.

Ma la consegna delle maglie oro non finisce qui. Come la scorsa settimana, alcuni professori hanno chiesto le esibizioni di alcuni loro allievi per poter far prendere loro la maglia. Partiamo da Chiara, allieva di Alessandra Celentano, che ha fatto due esibizioni con i tacchi e alla fine ha avuto tre sì (anche quello di Emanuel Lo). Quindi Chiara è al Serale. Per il canto la Pettinelli ha chiesto di nuovo che Nicolò si esibisse. Lo ha fatto con tre pezzi e anche lui alla fine ha ricevuto i tre sì (anche quello di Zerbi). Quindi anche Nicolò è al Serale.