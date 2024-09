Ieri sera Fedez ha pubblicato il brano in risposta al ‘dissing’ di Tony Effe e nel testo ha anche citato Chiara Biasi. Ecco la sua reazione sui social.

La reazione di Chiara Biasi

Tutti coloro che navigano sul web sono a conoscenza, volenti o nolenti, del dissing che è in corso tra Tony Effe e Fedez. Dopo una serie di frecciatine tramite Stories Instagram il primo ha creato alcune barre contro l’ex amico e di certo la risposta non si è fatta attendere.

Se il testo di Tony poteva essere considerato duro, forse, quello di Federico lo è ancora di più. Tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che sono stati citati all’interno del brano intitolato “L’infanzia difficile di un benestante“. Tra questi possiamo ricordare la frase su Chiara Ferragni: “Scrivevi a mia moglie mentre mi abbracciavi. Quelli come te io li chiamo infa*i“.

Ma molto pesante è stata la citazione di Chiara Biasi, che si è schierata dalla parte di Tony: ““…A far*i di ke*a, parlate di gossip vi fate la piega. Le hai raccontato chi ti manteneva. Eri tu la mia bit*h, non Taylor Mega”. Ma qual è stata la reazione della Biasi? Pare che abbia pubblicato e poi cancellato una Storia che conteneva la frase “Haters gonna hate, we gonna elevate“. Ma non siamo sicuri fosse indirizzata a Federico.

La presunta risposta di Chiara Biasi

La cosa certa è che a Chiara Biasi sono arrivati tanti messaggi negativi e per tale ragione si è vista costretta a limitare e chiudere la sezione commenti sotto i suoi post Instagram. Vedremo se deciderà di attivarli di nuovo dopo che la situazione si sarà un po’ sgonfiata.

Probabilmente questo richiederà del tempo perché siamo solo all’inizio e del dissing tra Fedez e Tony Effe se ne parlerà ancora a lungo. Noi di Novella 2000, prendendo le distanze da quanto detto dal rapper nel suo testo, rimaniamo a disposizione per qualsiasi intervento dei diretti interessati.