Milly Carlucci ha rivelato che sognerebbe la partecipazione di Maria De Filippi a Ballando con le stelle. Ecco in che ruolo.

Milly Carlucci su Maria De Filippi

Sabato 28 settembre 2024 avrà inizio la nuova edizione di Ballando con le stelle e ormai è tutto pronto. Il pubblico conosce i nomi dei membri del cast e anche con quali ballerini professionisti faranno coppia. Inoltre la giuria è stata riconfermata al completo e questo significa che ritroveremo Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e la presidentessa Carolyn Smith.

Per lungo tempo si è parlato della possibilità di vedere Barbara d’Urso come ballerina per una notte ma a quanto pare non accadrà, per adesso. A rivelarlo ci ha pensato la Carlucci nel corso di un’intervista con Chi:

“È un personaggio strepitoso, una donna intelligente, interessante, capace. È chiaro che un pensiero lo fai tutti gli anni ed è sempre impossibile, ma un giorno ci sarà l’allineamento dei pianeti anche con lei”.

Il sogno di Milly Carlucci è però anche Maria De Filippi in quanto la vorrebbe vedere scendere in pista come ballerina per una notte: “Qualche volta ne abbiamo parlato in maniera scherzosa ma il suo calendario è molto fitto“. Se però questa eventualità dovesse concretizzarsi la Carlucci non esclude la possibilità di ricambiare il favore mettendosi in gioco ad Amici: “Gli scambi devono essere onesti ed equanimi, sono aperte le trattative“.

Chissà, forse se ne riparlerà il prossimo anno perché anche per questa volta sembra che non ci sia proprio nulla da fare. Ricordiamo che Ballando con le stelle debutterà sabato 28 settembre 2024 su Rai 1 in prima serata. Milly Carlucci sta tornando per tenere compagnia a milioni di italiani e non potremmo che essere più che felici. Chi sarà la prima coppia a venire eliminata? Non ci rimane che attendere per scoprilo.