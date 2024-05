Ferragnez, finisce anche il sogno della casa sul lago di Como: Villa Matilda è già in vendita

NEWS

Debora Parigi | 23 Maggio 2024

Comprata appena un anno fa, i Ferragnez hanno messo in vendita Villa Matilda, la lussuosa dimora sul lago di Como

Il sogno Ferragnez si sta piano piano sgretolando. La loro vita tanto invidiata ha avuto un crollo da quando è scoppiato il pandoro-gate e la coppia si è separata. E così, dopo che Fedez ha lasciato l’immensa casa in cui si erano da poco trasferiti, adesso si scopre essere in vendita Villa Matilda. Si tratta dell’immensa villa sul lago di Como acquistata da appena un anno.

I Ferragnez vendono la villa sul lago di Como

La vita tanto invidiata dei Ferragnez non è più un sogno, ma tanti nodi stanno venendo al pettine. Tutto è partito dal pandoro-gate, quando è scoppiato il caso mediatico e legale sulla vendita dei pandori con beneficenza. Fedez e Chiara Ferragni hanno avuto sicuramente problemi con questa vicenda, ma ciò che ha scioccato di più è stato l’annuncio della loro separazione proprio in questo momento così delicato.

E così il pubblico sta assistendo a questa storia da sogno che si sta sgretolando tra chi è schierato dalla parte dell’uno o dell’altra e chi invece guarda e basta. A tal proposito, abbiamo visto il rapper abbandonare il tetto coniugale, l’enorme appartamento in cui tutta la famiglia si era trasferita da davvero pochissimo tempo. Ed ha preso una nuova casa (anche questa molto grande) che ha arredato a suo piacimento lasciando uno spazio per i figli Leone e Vittoria.

Inoltre è tornato alla sua vita da single tra divertimento con feste e anche qualche problema. Infatti c’è stata la vicenda del pestaggio a Cristiano Iovino in cui il cantante sarebbe stato coinvolto. E si è arrivati proprio un paio di giorni fa a un accordo.

E adesso? C’è un nuovo sogno che sta finendo ed è quello della casa sul lago di Como: Villa Matilda. Si tratta dell’immensa dimora che i Ferragnez avevano acquistato appena un anno fa e che adesso è in vendita. Ebbene sì, i Ferragnez stanno vendendo la loro tanto amata e voluta Villa Matilda.

Come si vede dalla foto qui sopra, a segnalare la villa in vendita è stata Selvaggia Lucarelli attraverso le sue storie Instagram. La villa è di 350 mq e composta da 7 locali, 3 bagni e 4 posti auto. La lussuosa dimora progettata dagli architetti Filippo Fiora e Federico Sigali, è caratterizzata da uno stile classico. Vi si accede dal lago e con alcune difficoltà da terra. La trattativa, come si legge, è riservata.