Vincenzo Chianese | 19 Giugno 2023

Fedez

La reazione di Vittoria al tatuaggio di Fedez

Periodo senza dubbio pieno di impegni e successi questo per Fedez. Dopo il rilascio della seconda stagione di The Ferragnez La Serie, il rapper ha non solo pubblicato il suo nuovo singolo, Disco Paradise, in collaborazione con Annalisa e J-Ax, ma si è anche dedicato a un nuovo progetto con Lazza. I due artisti infatti hanno appena lanciato il loro primo drink in lattina, Boem, che ha già attirato l’attenzione del web. Federico come se non bastasse è anche impegnato con le registrazioni della nuova edizione di X Factor, e con la preparazione della seconda edizione di LOVE MI, il concerto benefico che si terrà il prossimo 27 giugno in Piazza Duomo a Milano. In più il marito di Chiara Ferragni è anche finito al centro dell’attenzione mediatica per via del dissing con Luis Sal. In queste ore intanto qualcosa ha fatto discutere gli utenti. Andiamo a rivedere di cosa si tratta.

Il cantante ha infatti mostrato il suo nuovo tatuaggio, dedicato a sua figlia Vittoria. Federico ha deciso di incidersi sulla pelle il volto imbronciato della piccola, e sui social ha affermato: “Trovate qualcuno che vi guardi con lo stesso amore con cui mi guarda mia figlia…E poi tatuatevelo”. Il gesto del rapper non è naturalmente passato inosservato e in molti hanno commentato il suo ultimo tattoo.

Poco fa come se non bastasse Fedez ha pubblicato un video in cui vediamo proprio la piccola Vittoria mentre vede per la prima volta il tatuaggio che suo padre le ha dedicato. La reazione della bambina ha fatto divertire gli utenti, e il breve filmato sta già facendo il giro del web.

Vittoria vede per la prima volta il tatuaggio di Fedez pic.twitter.com/OJGYde96LP — disagiotv (@disagio_tv) June 19, 2023

Senza dubbio il tatuaggio di Federico ha già diviso i social, e come era prevedibile non è mancata anche qualche piccola critica.