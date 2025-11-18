Amore Criminale racconta il femminicidio Martina Scialdone attraverso testimonianze e documenti ufficiali

La nuova puntata di Amore Criminale – Storie di femminicidio, condotta da Veronica Pivetti e in onda martedì 18 novembre alle 21.20 su Rai 3, è dedicata alla memoria di Martina Scialdone, avvocata romana di 34 anni.

Dopo la fine di una relazione durata dieci anni e mentre affronta il dolore per la perdita dell’amato padre, Martina intraprende un nuovo rapporto con Costantino Bonaiuti, sessantenne e zio del suo ex compagno. L’uomo la corteggia a lungo, e Martina, fragile e provata, accetta di iniziare con lui una storia nonostante la notevole differenza d’età.

Con il passare del tempo, però, le incompatibilità caratteriali emergono con forza e, dopo quasi tre anni, la relazione entra definitivamente in crisi. Martina decide di chiudere e accetta un ultimo incontro per spiegargli ancora una volta la sua scelta. Costantino, incapace di accettare la separazione, trasformerà quella sera in una tragedia.