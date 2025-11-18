È stata registrata in data 18 novembre 2025 una nuova puntata di Uomini e Donne: ecco anticipazioni dettagliate e cosa è successo nello specifico.

Anticipazioni Uomini e Donne 17 novembre

Nella giornata di ieri 17 novembre 2025 si è tenuta una nuova registrazione (QUI PER RECUPERARE IL RESTO) e ora abbiamo le prime anticipazioni di Uomini e Donne. A darci tutti i dettagli è stato Lorenzo Pugnaloni, che ha svelato nel dettaglio cosa è successo.

Tutto è iniziato con Gemma Galgani. Per lei è arrivato un nuovo corteggiatore, sulla sessantina. Lei si è mostrata felice e Tina Cipollari ha ironizzato sull’età di lui. Agnese De Pasquale e Roberto Priolo, invece, a seguito di incomprensioni hanno deciso di uscire insieme dal programma tra la commozione di tutti.

In seguito Federico Mastrostefano, come riportato dalle anticipazioni di Uomini e Donne, ha fatto arrabbiare Emanuela in studio. Nonostante sia uscito con lei, ha sentito altre dame, come Marta. Con lei pare sia intenzionato a vedersi. Emanuela potrebbe però decidere di chiudere.

Sempre dal Trono Over arriva la notizia che per la dama Lucia è arrivato un uomo interessato a lei, ma ha preferito non tenerlo.

Registrazione anticipazioni Trono Classico

Quali sono le altre anticipazioni di Uomini e Donne per il Trono Classico, invece? Secondo quanto successo anche dall’ultima registrazione, si è ripartiti dalla tronista Sara.

Lei ha fatto un’esterna con Thomas. C’è stato un bacio tra loro, ma lei ha poi scelto di eliminarlo. Il corteggiatore sembra essere molto più avanti di lei e lei ha paura che non possa ricambiare ciò che lui crede. Non vuole creargli troppe aspettative. Con Jakub, invece, c’è stata un’esterna… con scontro. Marco, invece, le ha portato delle rose e lei ha fatto un ballo con lui.

E ancora dalle anticipazioni di Uomini e Donne sappiamo che Cristiana ha chiesto a Maria De Filippi di far richiamare nuovamente Ernesto dalla redazione, dopo la sua auto-eliminazione. Intanto ha portato in esterna Simone Bonaccorsi e Federico.

Prima esterna anche per Ciro con una ragazza di nome Alessia. Flavio invece ha baciato Nicole, che è andato a riprendere con una sorpresa a Firenze. In studio se Nicole è presente, Martina ha deciso di andare via, certa che Flavio abbia fatto la sua scelta.

Queste e molte altre anticipazioni di Uomini e Donne ci attenderanno ancora.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.