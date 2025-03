Dopo le accuse di molestie da parte di una collega, Fernando Proce viene assolto con formula piena in primo grado dal Tribunale di Milano. Lo speaker radiofonico “non ha mai commesso il fatto”.

Fernando Proce assolto da tutte le accuse

Chi segue il mondo delle radio conosce senza dubbio il nome di Fernando Proce, uno degli speaker più noti di sempre. Il conduttore, nel corso degli anni, ha lavorato per emittenti del calibro di Rtl 102.5 e Radio Montecarlo e ha vinto un Telegatto per “La più bella voce della radio”. Ma non solo. Proce vanta anche un Dance Award come migliore D.J. animatore italiano e ben tre Oscar radiofonico Cuffie D’Oro.

Gli ultimi anni tuttavia per Fernando non sono stati semplici. Lo speaker è stato infatti coinvolto in una brutta vicenda, dopo essere stato accusato di molestie da parte di una collega che stava facendo la gavetta in radio. Stando ai fatti, al conduttore venivano contestati alcuni episodi di molestie verbali e fisiche tra il 2019 e il 2020. A quel punto, dopo la denuncia da parte della persona in questione, è partita una lunga indagine, coordinata dal dipartimento «fasce deboli» della Procura milanese.

Nelle ultime ore però è arrivata una lieta notizia per Fernando Proce. Lo speaker radiofonico, seguito dai legali Salvatore Pino, Ladislao Massari e Matias Manco, è stato assolto con formula piena in primo grado dal Tribunale di Milano. Stando a quanto è emerso, i fatti non sussisterebbero.

Di conseguenza Proce può finalmente lasciarsi alle spalle questo brutto capitolo e può tornare a concentrarsi a pieno sul suo lavoro.