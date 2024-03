Chi è Barbara Petrillo? Età, marito e Instagram

NEWS

Debora Parigi | 7 Marzo 2024

Chi è

Scopriamo tutto ciò che riguarda Barbara Petrillo a partire dalla sua biografia, passando per la vita privata fino alla carriera e ai social. Ecco tutti i dettagli su di lei.

Chi è Barbara Petrillo

Nome e cognome: Barbara Petrillo

Età: 42 anni

Data di nascita: 29 agosto 1981

Luogo di nascita: Napoli

Segno zodiacale: Leone

Altezza: 1,85 m

Peso: informazioni non disponibili

Professione: ballerina, attrice e showgirl

Marito: Fabiano Santacroce

Figli: ha due figlie di nome Margherita Beatriz e Ludovica

Tatuaggi: nessuno

Profilo Instagram: @barbarapetrillo

Barbara Petrillo età, altezza e biografia

Andiamo a conoscere chi è Barbara Petrillo attraverso le informazioni che riguardano la sua biografia, quindi quanti anni ha e di dov’è. Barbara Petrillo è nata a Napoli il 29 agosto 1981. Ha quindi 42 anni di età ed è del segno zodiacale del Leone. La sua altezza è 1,85 m, metre non sappiamo il suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi, non pare averne sul suo corpo.

Non ci sono invece informazioni sulla sua famiglia inerenti i genitori, fratelli o sorelle. E non sappiamo nemmeno che studi ha fatto. Possiamo dirvi che la sua passione per la danza che ha avuto sin da bambina l’ha portata a far parte del mondo dello spettacolo.

Vita privata

Delle vita privata e sentimentale di Barbara Petrillo abbiamo alcune informazioni. Lei ha infatti un marito ed è l’ex calciatore Fabiano Santacroce (italo-brasiliano). Dopo una lunga relazione, i due si sono sposati a giugno del 2013.

Barbara e Fabiano sono anche genitori, infatti hanno due figlie: Margherita Beatriz e Ludovica. Non conosciamo l’età delle due bambine.

Riguardo, invece, precedenti relazioni della Petrillo, non si hanno informazioni.

Dove seguire Barbara Petrillo: Instagram e social

Dopo aver riferito alcune informazioni su Barbara Petrillo, vediamo anche come seguirla sui social.

Vi segnaliamo a tal proposito il suo profilo Instagram che ha un grande seguito. Qui pubblica un po’ di tutto, dalla vita privata ai suoi progetti lavorativi.

Carriera

Come detto, Barbara Petrillo è sempre stata appassionata di danza. E questa passione l’ha portata ad approdare nel mondo dello spettacolo. Ecco che dopo la gavetta al fianco di un quasi esordiente Biagio Izzo nel programma televisivo Pirati Show in una tv privata, ha debuttato sulle reti televisive nazionali.

Veline

Nel 2002 Barbara ha partecipato al programma Veline arrivando fino alla finale. Ma purtroppo non vinse. Quell’anno, infatti vinsero Elena Barolo e Giorgia Palmas.

Paperissima

Sempre nel 2002 è stata una delle quattro ballerine del varietà Paperissima, condotto in quell’edizione da Marco Columbro e Natalia Estrada in onda su Canale 5.

Ciao Darwin

Nel 2003 Barbara Petrillo è entrata a far parte del cast del Ciao Darwin facendo parte del corpo di ballo.

Mai dire domenica

Dalla stagione 2003/2004 la Petrillo è entrata a far parte del cast del noto programma della Gialappa’s Band Mai dire domenica, successivamente rinominato Mai dire lunedì e Mai dire martedì, rimanendovi fino al 2007. Qui ha ricoperto il ruolo di Letteronza. Ha fatto parte del programma anche nella nuova versione Gialappa’s Show.

Carabinieri

Non solo ballerina, Barbara Petrillo ha intrapreso anche un percorso lavorativo nella recitazione, diventanto quindi anche attrice. A tal proposito, nel 2007 ha debuttato come attrice nella serie televisiva di Canale 5 Carabinieri.

Nello stesso periodo ha debuttato in teatro con lo spettacolo Ma non è per cattiveria. Mentre l’anno successivo ha interpretato un ruolo nella sitcom 7 vite, in onda su Rai 2.

Quelli che il calcio

Nella stagione televisiva 2009/2010 Barbara è stata inviata di Simona Ventura allo stadio San Paolo di Napoli per la trasmissione Quelli che… il calcio. Sempre nel 2009 ha condotto, insieme a Peppe Quintale, il programma sportivo Sport Show su Telecapri.

Dal 2016 è giornalista pubblicista, iscritta all’Ordine dei Giornalisti della Campania.

Barbara Petrillo a Pechino Express 2024

Per il 7 marzo 2024 è previsto l’inizio su Sky della nuova edizione di Pechino Express. Quale sarà il viaggio che affronteranno i concorrenti in gara? Per quest’anno l’avventura prende il titolo di “La Rotta del Dragone”. E cosi i viaggiatori partiranno dal Vietnam del nord, con le sue meravigliose risaie e le baie mozzafiato, per poi proseguire verso il Laos. La destinazione finale sarà lo Sri Lanka, paese di bellissimi panorami, templi millenari e il fascino incontaminato del suo mare.

Alla conduzione troviamo ancora una volta Costantino Della Gherardesca. Ma al suo fianco quest’anno ci sarà Fru dei The Jackal, uno dei viaggiatori più apprezzati nelle precedenti edizioni.

Vediamo adesso chi sono i concorrenti che partecipano.

I concorrenti di Pechino Express 2024

Come ogni anno, anche per Pechino Express 2024 ci saranno 16 concorrenti divisi in 8 coppie.

Scopriamo quindi quali sono le coppie che intraprenderanno il viaggio con i loro nomi e i vip da cui sono composte:

Fabio Caressa ed Eleonora Caressa (i Caressa), Damiano Carrara e Massimiliano Carrara (i Pasticceri), Artem Tkachuk e Antonio Orefice (i Fratm), Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi (i Romagnoli).

E ancora abbiamo: Nancy Brilli e Pierluigi Iorio (i Brillanti), Kristian Ghedina e Francesca Piccinini (i Giganti), Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo (le Amiche), Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi (le ItaliaArgentina).

Ci saranno varie prove per le coppie durante tutto il percorso e ovviamente non tutti arriveranno alla fine con il rischio di eliminazione in ogni puntata.

Il percorso di Barbara Petrillo a Pechino Express

L’avventura di Barbara Petrillo a Pechino Express 2024 inizia il 7 marzo. Il programma è registrato ed è in onda su Sky. Con lei c’è in coppia Maddalena Corvaglia e le due formano Le Amiche.