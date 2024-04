NEWS

A seguito della crisi che ha colpito i Ferragnez, in molti si sono chiesti che fine ha fatto il cane Paloma, che da ormai settimane è sparito dalle storie di Fedez e Chiara Ferragni.

Paloma sparisce dalle storie dei Ferragnez

Sono trascorsi due mesi da quando i Ferragnez hanno iniziato poco a poco ad allontanarsi. In queste settimane così l’imprenditrice digitale e il rapper sono più volte finiti al centro del gossip e se ne sono dette di ogni su di loro. I diretti interessati nel mentre hanno confermato la crisi, senza però entrare nei dettagli di quello che sarebbe accaduto. Fedez e Chiara Ferragni intanto sono più lontani che mai, al punto che il cantante si è trasferito in un nuovo appartamento, che si trova in Piazza Castello a Milano.

Attualmente per di più il rapper si trova in vacanza a Miami insieme ai suoi figli, mentre l’influencer è rimasta a Milano, sparendo letteralmente dalla circolazione. I fan più fedeli della coppia intanto in queste settimane hanno notato un dettaglio che sta facendo discutere il web. Come in molti ricorderanno solo qualche mese fa Federico e Chiara hanno accolto in casa il cane Paloma, che fin dal primo momento ha conquistato i fan. Tuttavia da quando i due si sono separati la cagnolina è scomparsa dalle storie dell’imprenditrice e del cantante.

Ma che fine ha fatto dunque Paloma? Andiamo a scoprirlo. Come qualcuno avrà notato, in questo periodo i Ferragnez hanno affidato la cagnolina alla sorella di Chiara, Francesca, e a suo marito Riccardo Nicoletti. Proprio quest’ultimo negli ultimi giorni ha pubblicato alcune storie in cui vediamo proprio Paloma giocare con il suo cane Gabriele. Ma non solo. Secondo qualcuno Riccardo avrebbe anche lanciato una frecciatina a Federico e Chiara, con un filmato in cui si parla proprio di Paloma. Ecco la clip che ha fatto in breve il giro del web:

Pare dunque che Paloma, nonostante la crisi che ha coinvolto l’influencer e il rapper, sia in ottime mani e non c’è da preoccuparsi per la cagnolina.