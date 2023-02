NEWS

Nicolò Figini | 24 Febbraio 2023

Chiara Ferragni

I Ferragnez insieme in una nuova foto

Prosegue senza sosta il mistero che aleggia sulla vita privata dei Ferragnez. Si vocifera che Fedez e Chiara siano in crisi da ormai diverse settimane. I presunti motivi li conosciamo tutti, ovvero all’influencer non sarebbe andato giù il fatto che il suo lavoro sia stato oscurato dal bacio tra il marito e Rosa Chemical. Si tratta solo di indiscrezioni che al momento non hanno alcuna base solida sulla quale appoggiarsi. Probabilmente capiremo meglio nei prossimi giorni.

Fatto sta che i rumor sono tanti, a partire da ciò che sarebbe accaduto nel dietro le quinte dell’Ariston. Il rapper avrebbe tentato di accedere al camerino della moglie, ma sarebbe stato fermato da una guardia del corpo. In seguito, inoltre, gira voce che lui avrebbe cercato ospitalità da degli amici, così da far calmare le acque. Tuttavia nessuno pare voglia mettersi in mezzo a una questione così delicata. Ecco perché adesso dormirebbe sul divano di casa sua.

In queste ore, però, un nuovissimo colpo di scena. Alberto Dandolo, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato delle foto che ritraggono i Ferragnez a cena insieme a Casa Cipriani. Secondo quanto riporta si tratterebbe di scatti risalenti al 23 febbraio 2023 intorno alle 22:20. Notiamo Fedez e una donna bionda di spalle a un tavolo. Una seconda foto ne rivela l’identità, ovvero quella della Ferragni: “Per coloro che stanno scrivendo che lei non è lei o che la foto è vecchia”.

La foto dei Ferragnez insieme

Questo infittisce il mistero. Che cosa sta accadendo realmente tra Chiara e Federico? Solamente loro due potranno rispondere a questa domanda. Nel frattempo seguiteci per non perdervi tante altre news.