Manifestazione e flash mob per i Ferragnez: arriva l’assurda proposta di una fan

24 Febbraio 2024

Chiara Ferragni Fedez Ferragnez

Dopo la notizia della presunta separazione tra Chiara Ferragni e Fedez, sui social non si parla di altro. E adesso spunta un tweet di una fan dei Ferragnez in cui si parla di una manifestazione con flash mob in più piazze italiane a sostegno della coppia. Vediamo meglio i dettagli.

Una fan Ferragnez propone una manifestazione in piazza per la coppia

Continua a far molto chiacchierare la presunta separazione tra Chiara Ferragni e Fedez. Dopo la notizia lanciata da Dagospia, ovunque sono rimbalzate teorie e indiscrezioni sui motivi della rottura e altre questioni. Quello che pare assolutamente certo è che il rapper abbia momentaneamente abbandonato il tetto coniugale e sarebbe tornato a casa dei suoi genitori.

Inoltre i due non si mostranto insieme e le dichiarazioni che rilasciano non confermano o smentiscono la notizia, ma chiedono solo rispetto e privacy in particolare per i due figli: Leone e Vittoria. Lui lo ha fatto ai microfono di Pomeriggio Cinque, mentre lei ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. E anche sui social quello che postano non riguarda le indiscrezioni di questi giorni.

Nel frattempo sui social i fan dei Ferragnez commentano la vicenda. E proprio una di loro ha scritto un tweet in cui si parla di manifestazione con flash mob a sostegno della coppia. Questa utente dice che stanno organizzando appunto una manifestazione per il cantante e l’influencer. E stanno anche cercando di organizzare il tutto in più piazze d’Italia.

Il messaggio ha suscitato tanti commenti di ironia e qualcuno anche di indignazione. Infatti c’è chi fa notare che si dovrebbe manifestare per cose più serie e importanti che riguardano il Paese. Alcuni, invece, fanno notare che l’organizzazione di questa manifestazione sarebbe puramente uno scherzo e che non ci siano realmente fan dei Ferragnez che si stanno mobilizzando per una cosa del genere.