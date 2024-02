Chi è Jack Savoretti? Età, vita privata, brani e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 9 Febbraio 2024

Chi è

Cantante e musicista britannico di origini italiane, Jack Savoretti è un artista completo. Conosciamolo meglio attraverso questa carrellata di news sul suo conto: età, vita privata, moglie, brani e Instagram dove seguirlo.

Chi è Jack Savoretti

Nome e Cognome: Giovanni Edgar Charles Galletto Savoretti, noto con il nome d’arte Jack Savoretti

Data di nascita: 10 ottobre 1983

Luogo di nascita: Londra

Età: 40 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: cantautore e musicista

Moglie: Jack è sposato con Jemma Powell

Figli: Jack ha tre figli, due di loro si chiamano Constance e Winter

Tatuaggi: Jack non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @jacksavoretti

Jack Savoretti età e biografia

Tutti lo conosciamo come Jack Savoretti, ma il suo nome di battesimo è Giovanni Edgar Charles Galletto Savoretti. Quando è nato e qual è la sua età? Il cantante è nato il 10 Ottobre 1983 a Westminster, Londra, sotto il segno della Bilancia. La sua età oggi è di 40 anni.

Suo padre, di nome Guido Savoretti, si è trasferito in Inghilterra dopo tanto tempo a Genova, insieme alla moglie e madre di Jack, Ingrid Herper. Ma è a Lugano che il cantautore ha trascorso la sua adolescenza e dove ha frequentato la scuola. Poi il viaggio in America e il trasferimento definitivo a Londra.

Ed è qui che ha trovato nella musica il suo percorso artistico, facendo riferimento ai grandi della musica come Bob Dylan, Simon and Garfunkel, e gli italiani De Andrè e Battisti.

La vita privata

Per quanto riguarda la vita privata il nonno di Jack Savoretti è uno dei Partigiani per partecipare attivamente alla liberazione di Genova dai tedeschi durante il secondo conflitto Mondiale.

Suo padre Guido è venuto a mancare nel 2021, come raccontato a Verissimo.

Ma il cantante è sposato o ha una fidanzata? La risposta è che Jack è sposato con Jemma Powell, nota anche per il suo ruolo in Alice in Wonderland. Ha tre figli e due di loro si chiamano Constance e Winter.

Tra le curiosità sappiamo poi ancora che Jack Savoretti è grande tifoso del Genoa.

Dove seguire Jack Savoretti: Instagram e social

Nei maggiori social, da Facebook a Instagram è possibile seguire Jack Savoretti. Non è molto attivo però a dire la verità, se non nella pubblicazione di stories. In generale però condivide foto e video della sua quotidianità e del lavoro.

Carriera

Fin da piccolo Jack Savoretti ha avuto un amore viscerale per la musica, tra chitarra e pianoforte. La sua carriera però ha avuto inizio nel 2006, con l’uscita del primo singolo, seguito dall’album Between the minds. Dopo i secondo anno ha meditato di ritirarsi dalle scene e, ma nel 2012 grazie al terzo album dal titolo Before the store ha ritrovato l’ispirazione con i primi posti in classifica in Inghilterra.

Negli anni ha avuto il piacere di portare a termine importanti collaborazioni. Da Bruce Springsteen, ha avuto anche l’onore di aprire il live all’Hard Rock Calling Festival di Londra, e Paul McCartney, insieme a lui ha partecipato al video del pezzo Queenie Eye.

In Italia, invece, è noto grazie ad alcuni live e al duetto con Elisa. Mentre nel 2019 è stato ospite degli Ex-Otago nella serata dei duetti. Dopo l’uscita dell’album Europiana, lo ritroviamo nuovamente all’Ariston accanto a Diodato nella serata dedicata alle cover.

Album e canzoni

In carriera Jack Savoretti ha pubblicato sette album in studio più una serie di EP e una raccolta. L’ultimo disco risale al 2021, dal titolo Europiana e da essi sono nate tante canzoni. Non mancano poi anche le cover nel corso della carriera così come collaborazioni e duetti.

Pensiamo per esempio a Farewell di Francesco Guccini nel disco di quest’ultimo e il duetto con Elisa in Waste Your Time on Me o Solo una canzone con gli Ex Otago. E molti molti altri.

Savoretti a lavorato anche per colonne sonore di film, serie TV (citiamo Grey’s Anatomy tra i tanti o The Vampire Diares o Teen Wolf).

Jack Savoretti a Sanremo 2024

Nella serata dei duetti Jack Savoretti ha il compito di accompagnare Diodato sulle note di Amore che vieni, amore che vai di Fabrizio De André. Un brano storico della musica italiana che, ancora una volta, ci riserverà belle emozioni.

I Big in gara a Sanremo 2024

E a proposito di Sanremo 2024, ricordiamo ancora chi sono i cantanti (30 in totale) che si esibiranno sul palco del Teatro Ariston:

Alessandra Amoroso – Fino a qui; Alfa – Vai!; Angelina Mango – La noia; Annalisa – Sinceramente; Big Mama – La rabbia non ti basta; Bnkr44 – Governo punk; Clara – Diamanti grezzi; Dargen D’Amico – Onda alta; Diodato – Ti muovi; Emma – Apnea; Fiorella Mannoia – Mariposa; Francesco Renga e Nek – Pazzo di te; Fred De Palma – Il cielo non ci vuole; Gazzelle – Tutto qui.

Geolier – I p’ me, tu p’ te; Ghali – Casa mia; Il Tre – Fragili; Il Volo – Capolavoro; Irama – Tu no; La Sad – Autodistruttivo; Loredana Bertè – Pazza; Mahmood – Tuta gold; Maninni – Spettacolare; Mr. Rain – Due altalene; Negramaro – Ricominciamo tutto; Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita; Rose Villain – Click Boom!; Sangiovanni – Finiscimi; Santi Francesi – L’amore in bocca e The Kolors – Un ragazzo una ragazza.