Nicolò Figini | 27 Marzo 2024

Dopo la festa che si è svolta ieri sera per celebrare la fine del Grande Fratello pare che Anita Olivieri abbia tolto il follow su Instagram a Perla Vatiero. Ma che cosa c’è di vero?

Il presunto gesto di Anita Olivieri

Ieri sera si è svolta la festa data in occasione della fine del Grande Fratello e all’appello era presente la maggior parte dei concorrenti. Tra gli assenti possiamo citare Beatrice Luzzi, sulla quale però è stata fornita una segnalazione da prendere con le pinze in merito a un bacio in aeroporto con Garibaldi. Questo pomeriggio, però, è trapelato un nuovo rumor che riguarderebbe Anita Olivieri.

La gieffina è stata eliminata a un passo dalla finale e ha legato con diversi suoi compagni di avventura. Durante la finale del reality ha anche festeggiato la vittoria di Perla Vatiero ballando e facendosi delle foto davanti al maxi schermo con sopra il viso dell’amica.

Per tale ragione ha stupito tutti l’indiscrezione secondo la quale Anita Olivieri avrebbe tolto il follow a Perla. Il gesto sarebbe stato compiuto dopo il party di ieri e per questo motivo in molti sul web si chiedono cosa potrebbe essere successo. Quale evento potrebbe aver messo fine alla loro amicizia?

Tuttavia le cose non sempre sono come sembrano e ad affermarlo con convinzione sono i fan della Olivieri. Questi utenti, infatti, sostengono che Anita non abbia mai iniziato a seguire la Vatiero e di conseguenza non sarebbe cambiato nulla rispetto a pochi giorni fa.

Questo purtroppo non possiamo saperlo con precisione e solamente chi ha seguito questi scambi di ‘segui‘ e ‘like‘ lo può sapere con certezza. Qualcuno ha anche rivelato che Anita Olivieri non avrebbe mai seguito nemmeno Vittorio Menozzi su Instagram eppure al party sarebbero stati visti ridere e scherzare. Vedremo se le dirette interessate replicheranno a tali voci di corridoio oppure lasceranno correre.