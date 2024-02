Josè è cresciuto davanti ai nostri occhi! Le foto prima e dopo del figlio di Amadeus a Sanremo

Sanremo

Debora Parigi | 7 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Amadeus è al suo quinto Festival di Sanremo. Sono quindi cinque edizioni che ci fa compagnia nella settimana dedicata alla musica italiana. Per noi il tempo sembra non passare, ma sicuramente vedere il cambiamento del figlio del conduttore ci fa capire che stiamo invecchiando. Ecco la foto del primo e dell’ultimo anno a confronto.

Il prima e dopo del figlio di Amadeus al Festival di Sanremo

Era febbraio del 2020 quando Amedeus conduceva il suo primo Festival di Sanremo. Quell’edizione si svolse poco prima che scoppiasse la pandemia da Covid. Ma soprattuto quell’edizione ha significato una grande svolta per il Festival dato che ha portato tantissimi giovani a seguirlo e ad apprezzare lo svecchiamento che era stato fatto.

Sembra ieri che Diodato alzava il premio mentre Morgan e Bugo avevano litigato pesantemente e vennero anche squalificati. Eppure adesso, quattro anni dopo quella prima volta, ci rendiamo conto che il tempo è passato. Come? Basta vedere quanto è cambiato il figlio di Amadeus dal 2020 ad oggi.

Ce lo ricordiamo come un bambino seduto in prima fila accanto alla mamma Giovanna e un po’ annoiato. E adesso lo vediamo come un anolescente molto fan del Festival e felicissimo di essere lì mentre ascolta musica e si diverte. Ed è davvero cambiato il caro Alberto Josè Sebastiani come si vede nelle foto qui sotto.

Nato il 18 gennaio 2009, Josè ha oggi 15 anni quindi è nel pieno dell’adolescenza. Appassionato di calcio e grande tifoso dell’Inter (proprio come il padre), il figlio di Amadeus gioca proprio nella sua squadra del cuore. Infatti fa parte del settore giovanile nerazzurro nel ruolo di portiere. Al momento gioca nell’under 15 allenata da Luca Pedrinelli, tecnico campione d’Italia in carica. E pare che José sia anche molto bravo. Chissà se lo vedremo in futuro proprio tra i pali della prima squadra dell’Inter e quindi fare il sue esordio in Seria A?