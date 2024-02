FRAGILI canzone Il Tre Sanremo 2024: testo e significato

Sanremo

Il Tre, concorrente Big del Festival di Sanremo 2024, ha parlato del testo e del significato della sua nuovissima canzone Fragili. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul brano.

Il testo di Fragili di Il Tre

Il Tre porta al Festival di Sanremo 2024 la sua nuova canzone Fragili e ha voluto spiegare, in una recente intervista, come ha avuto origine il testo:

“In un giorno abbiamo lavorato al testo, poi perfezionato qua e là, e ho persino cambiato la seconda strofa a un certo punto.

Lo stile è sempre il mio, un mix di rap e pop, non volevo fare un pezzo “sanremese” che non fosse nelle mie corde”.

Ed è per questo motivo che è nato il testo della canzone Fragili che Il Tre porta a Sanremo 2024. Qui di seguito uno stralcio:

E siamo fragili

Come la neve

Come due crepe

E so che non è facile

Volersi bene

Stare in catene

Scusami ma può succedere e

Scusami se ti ho fatto del male

Ma siamo fragili

Come la neve

Ora che abbiamo parlato del testo della canzone Fragili di Il Tre possiamo passare al significato…

Il significato di Fragili

Durante l’intervista che si può trovare su RaiPlay poco prima dell’inizio del Festival di Sanremo 2024 Il Tre ha spiegato il significato del testo della canzone Fragili:

“Parla di un periodo scuro che ho attraversato ultimamente. Ho deciso di scrivere una canzone e non pensavo che sarebbe arrivata a Sanremo.

Non abbandona le radici dalle quali provengo perché c’è anche il rap. Mi piace anche cantare e unendo le due cose è uscita ‘Fragili'”.

Oltre a tutto ciò ha anche rivelato quali sono le sue sensazioni in merito alla sua partecipazione al Festival…

Le parole di Il Tre a Sanremo 2024

Dopo aver raccontato del significato del testo della canzone Fragili Il Tre ha rivelato le sue emozioni relative all’ingresso nella rosa dei Big per Sanremo 2024.

Si è detto molto emozionato ma il fatto di conoscere già alcuni dei cantanti, suoi amici, lo tranquillizza:

“L’ho sempre guardato con sentimenti diversi. Da spettatore, quando ero piccolo. Poi tutto è cambiato quando ho iniziato a sperare di farne parte, qualche anno fa.

Inoltre qui saremo un bel gruppetto di amici: La Sad, Mr. Rain, Geolier, Fred De Palma, Alfa… Il cast con loro mi sembra più amichevole”.

Infine passiamo ai Big di Sanremo 2024…

I Big di Sanremo 2024

Abbiamo quindi scoperto tutte le informazioni utili sul significato del testo di Fragili di Il Tre. Per tale ragione possiamo passare, per concludere, alla lista completa dei Big del Festival di Sanremo 2024:

Alessandra Amoroso – Fino a qui; Alfa – Vai!; Angelina Mango – La noia; Annalisa – Sinceramente; Big Mama – La rabbia non ti basta; Bnkr44 – Governo punk; Clara – Diamanti grezzi; Dargen D’Amico – Onda alta; Diodato – Ti muovi; Emma – Apnea; Fiorella Mannoia – Mariposa; Francesco Renga e Nek – Pazzo di te; Fred De Palma – Il cielo non ci vuole; Gazzelle – Tutto qui.

Geolier – I p’ me, tu p’ te; Ghali – Casa mia; Il Tre – Fragili; Il Volo – Capolavoro; Irama – Tu no; La Sad – Autodistruttivo; Loredana Bertè – Pazza; Mahmood – Tuta gold; Maninni – Spettacolare; Mr. Rain – Due altalene; Negramaro – Ricominciamo tutto; Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita; Rose Villain – Click Boom!; Sangiovanni – Finiscimi; Santi Francesi – L’amore in bocca e The Kolors – Un ragazzo una ragazza.

Solo il futuro potrà rivelarci quale sarà il posizionamento in classifica di Il Tre. Per il momento non possiamo fare altro che attendere con pazienza.