Con la sua nuova edizione Temptation Island è partito davvero forte, registrando ascolti importanti nel corso della prima puntata, superando persino la scorsa andata in onda nei mesi passati!

Gli ascolti di Temptation Island

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda una nuova edizione di Temptation Island, con la prima puntata. Qui abbiamo avuto modo di conoscere le storie delle coppie, da Titty ad Antonio, per passare a Federica e Alfonso e la segnalazione sul loro futuro, i comportamenti di Alfred con la single Sofia e non solo! C’è stata davvero tanta carne al fuoco. Ma gli ascolti?

Temptation Island ha ottenuto un buon risultato e dunque riconfermarsi? La risposta è sì. La prima puntata del reality show ha ottenuto il 3.362.000 spettatori con uno share del 23.9% di share. Questo ha permesso al programma di aggiudicarsi la serata!

Confrontando i dati con la prima puntata della passata edizione di Temptation Island, andata in onda pochi mesi fa, ricordiamo che ha totalizzato 3.248.000 telespettatori e il 24,9% di share.

Tramite i suoi account social Filippo Bisciglia ha commentato la notizia riguardo ai dati d’ascolto. Il conduttore di Temptation Island non ha nascosto il suo timore su quello che sarebbe potuto essere il risultato, ma anche il grande orgoglio non appena ha saputo il risultato di ieri sera.

Filippo Bisciglia ha ricordato di non essere mai andato in onda a settembre con Temptation Island. Per tale motivazione, di conseguenza, aveva un po’ di paura che non andasse bene:

“Che dire? Grazie! Non ci avete deluso! Il 24% di share e oltre 3.400.000 spettatori. Sono felicissimo. Grazie ragazzi. Mi raccomando, continuate a non deluderci. Ci vediamo martedì per la seconda puntata di Temptation Island”, ha detto sui social Filippo Bisciglia.

Il programma dunque si riconferma ancora una volta e dimostra di essere un grande valore aggiunto al palinsesto di Canale 5 e di Mediaset, visto i risultati ottenuti!