Negli ultimi giorni è stato celebrato il matrimonio tra due protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Stiamo parlando della coppia formata da Claudia Venturini e Stefano Socionovo. Al matrimonio sono stati invitati anche tutti gli altri concorrenti del reality di Canale 5. Tra i grandi assenti, però, in molti hanno notato Filippo Bisciglia. Ebbene sì, il conduttore del programma non ha potuto partecipare. Lui stesso ha spiegato il motivo tramite un videomessaggio che poi Stefano ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Qui di seguito possiamo leggere il suo discorso:

Claudia e Ste ho un video per voi. Tranquilli, questa volta il video sono io. Sono qui a farvi gli auguri. Oggi è il sette agosto, la data del vostro matrimonio. Vi sposate. Che bello! Quante volte ho detto 7 agosto… È arrivato il momento. Però sono un po’ dispiaciuto perché sarei voluto essere lì, ma oggi parto. Parto per la Puglia. Ho provato a fare tutti i calcoli, tipo… Vado la mattina presto, li saluto e torno a Roma. 800 km, poi ne devo fare altri 700… Non ce l’avrei mai fatta, ragazzi.