1 Parla Filippo Bisciglia

Mercoledì 30 giugno su Canale 5 debutta ufficialmente la nuova edizione di Temptation Island, e tutto è pronto per il ritorno del reality. Alla conduzione del programma come da tradizione ci sarà Filippo Bisciglia, pronto a guidare i protagonisti attraverso il loro viaggio nei sentimenti. Nel mentre le sei coppie che prenderanno parte alla trasmissione sono già state svelate, e senza dubbio ne vedremo della belle. In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore Filippo ha raccontato alcune anticipazioni a Tv Sorrisi e Canzoni, facendo una rivelazione su una delle coppie di questa edizione. Parliamo di Valentina e Tommaso, che come sappiamo hanno ben 19 anni di differenza. È infatti la prima volta che a Temptation Island partecipa una donna fidanzata con un ragazzo così giovane! Queste le dichiarazioni di Filippo, riportate da Isa&Chia:

“Il format è quello che conoscete e i meccanismi gli stessi. Ma la cosa che rende sempre nuovo il programma sono le coppie e le motivazioni che le spingono a partecipare. Le differenze di età ci sono sempre state e fanno parlate tanto. Ma non era mai successo che una donna stesse con un ragazzo di 20 anni più giovane. Farà parecchio discutere. La gelosia è all’ordine del giorno. Poi ci sono le mancanze: alcune ragazze non si sentono più amate. Mentre in due casi la convivenza ha messo in crisi la relazione. Una coppia, in particolare, ha patito i mesi di lockdown”.

E ancora, svelando se c’è già stato un momento memorabile durante le registrazioni, Filippo Bisciglia afferma:

“Non ho una risposta per te. Per me un momento forte è quando le coppie sbarcano nel villaggio. Non lo immaginano, ma io sono il più emozionato perché dopo aver studiato e scoperto tutto di loro me li trovo davanti per la prima volta.

Non resta che attendere dunque il 30 giugno per la prima puntata di Temptation Island, e nel mentre fare un grande in bocca al lupo a Filippo Bisciglia per questa nuova edizione del reality. Qualche ora fa intanto sul villaggio si è abbattuta una tromba d’aria. A parlare dell’accaduto è Raffaella Mennoia. Rivediamo le sue parole.