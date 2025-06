Nel corso di una nuova intervista, Filippo Bisciglia scherza sulle tentatrici di Temptation Island e rivela se una delle single potrebbe essere il suo tipo. Ecco come ha risposto il conduttore.

La battuta di Filippo Bisciglia

Manca una settimana esatta alla partenza di Temptation Island e tutto è pronto per il ritorno del fortunato reality show targato Maria De Filippi. La nuova edizione del programma debutterà su Canale 5 giovedì 3 luglio e alla conduzione ci sarà come sempre Filippo Bisciglia, ormai volto storico della trasmissione. 7 le coppie che quest’anno partiranno per un viaggio nei sentimenti e come al solito fin dalla prima puntata ne vedremo di belle. Non mancheranno infatti colpi di scena e forti emozioni, ma non tutti i protagonisti torneranno a casa insieme.

In attesa di scoprire cosa succederà, in queste ore proprio Filippo Bisciglia ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, durante la quale ha fornito le prime anticipazioni su quello che vedremo. Ma non solo. A un tratto infatti il conduttore ha anche scherzato sulle tentatrici di Temptation Island. Alla domanda se ha mai pensato che una single potesse essere il suo tipo, Filippo, con una battuta, ha risposto:

“Ogni tre minuti. Ma poi torno alla realtà e la mia realtà è Pamela. Per altro lei mi segnala i single che le piacciono di più. Anche per questo siamo solidi. Lo siamo perché siamo una coppia ironica, giocosa, ci prendiamo in giro. Ridiamo”.

Il pubblico intanto si sta preparando alla partenza della nuova edizione di Temptation Island, che non deluderà le aspettative del pubblico. Quest’anno, come sappiamo, il reality condotto da Filippo Bisciglia si è spostato in Calabria e proprio il conduttore in merito ha dichiarato: “La spiaggia è meravigliosa. Hanno ricostruito tutto, i villaggi, le camere, le aree comuni. Ci sono nuovi dettagli bellissimi. Siamo stati accolti e si mangia benissimo”.