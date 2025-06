In queste ore Francesca Manzini ha rivelato che in passato Monica Setta non avrebbe gradito una sua imitazione. Adesso così arriva la replica della conduttrice, che dà la sua versione dei fatti.

Monica Setta rompe il silenzio

Nelle ultime ore a non passare inosservate sono state alcune dichiarazioni di Francesca Manzini. La celebre imitatrice, ospite del podcast In Camerino di Marcello Sacchetta, ha infatti raccontato che in passato Monica Setta non avrebbe gradito una sua imitazione. Ma non solo. La comica ha anche aggiunto che a causa della parodia non apprezzata avrebbe perso un lavoro e naturalmente le sue parole hanno fatto in breve il giro del web. Adesso però a dare la sua versione dei fatti è stata stessa Monica, che raggiunta da FanPage ha categoricamente smentito la vicenda, facendo anche una rivelazione inedita. Queste le dichiarazioni dell’amata presentatrice:

“Mi sorprende che Francesca Manzini dica una cosa cosi grave attribuendomi un potere che non ho mai avuto e non ho. L’ho sempre stimata come professionista tanto che ho insistito molto per averla ospite nella prima serata del 4 dicembre scorso. Purtroppo non ha accettato l’offerta pur essendo assai significativa. L’ho corteggiata tramite il suo ex agente Andrea Quattrini, ma non si è fatto niente, non s’è raggiunto l’accordo”.

Ma non è finita qui. Subito dopo Monica Setta rivela anche di aver già sentito telefonicamente Francesca Manzini, chiedendole di ritrattare. In caso contrario la presentatrice procederà per vie legali. Ecco cosa ha aggiunto a riguardo: “Ho sentito al telefono la signora Manzini e le ho chiesto di precisare perché se dovesse insistere a dire che non ha più lavorato per me, dovrei procedere a querelare per diffamazione”.

Come sempre Novella è a disposizione delle dirette interessate, nel caso in cui volessero rilasciare ulteriori dichiarazioni o fare chiarezza su alcuni aspetti della vicenda.