A Temptation Island sebbene sia sempre molto imparziale, stavolta Filippo Bisciglia ha deciso di non nascondersi. È team donne e quando ha modo non perde occasione di stuzzicare i maschietti. Un esempio? Il falò di confronto tra Alessia e Lino!

Filippo Bisciglia si schiera alla parte delle donne

Le sorprese a Temptation Island non finiscono mai. Nonostante i tanti anni di messa in onda è un programma in grado di regalare ancora dei risvolti inaspettati e dei colpi di scena imprevisti. Questo è ciò che si è verificato nel percorso di Alessia e Lino all’interno del programma. E in particolare dietro la reazione di Filippo Bisciglia, conduttore del viaggio nei sentimenti.

Da voce narrante il suo compito è quello di restare il più imparziale possibile e non intervenire nelle “questioni di coppia”, ieri però Filippo Bisciglia ha fatto uno strappo alla regola. Questo perché a Temptation Island Alessia si è vista rifiutare ben 5 falò di confronto dal suo fidanzato Lino. Una cosa mai vista prima.

Così come è stato surreale vedere Filippo Bisciglia, spazientito, prendere il suo telefono e compiere un altro gesto nuovo all’interno della trasmissione. Ovvero quello di registrare un video di ultimatum con le parole di Alessia, da mostrare poi a Lino. Anche in questo caso il presentatore ha mostrato piena solidarietà alla fidanzata e invitato il ragazzo a ragionare sui suoi modi di fare. Solo così la situazione si è sbloccata. Lino ha ceduto e deciso di avere un confronto, non prima però di essersi tutelato di poter rivedere la tentatrice dopo.

C’è stato un altro momento però in cui Filippo Bisciglia a Temptation Island si è fatto sentire. Quando Lino si è lamentato e ha detto che Alessia “non lo faceva sentire uomo”, il conduttore che ha sempre cercato di restare imparziale, non è riuscito a tacere: “Ma tu la facevi sentire donna?”.

Lino: “tua moglie ti deve far sentire uomo”



Fil: “e tu la facevi sentire donna??”



Filippo che lo asfalta e lo schifa quanto noi #Temptationisland pic.twitter.com/HHLO1vrQTj — (@barumiliano) July 18, 2024

Il comportamento di Filippo Bisciglia per quanto possa stupire tanti telespettatori, vista la regola del “non intervenire”, è comunque un importante segnale. Questo perché il presentatore ha voluto esporsi e supportare una donna ferita dai comportamenti del suo fidanzato, che al giorno d’oggi non è poi così scontato.

In generale comunque Filippo Bisciglia durante questa edizione in particolare si è mostrato un vero e proprio alleato delle donne e ha stuzzicato in diverse occasioni i fidanzati di Temptation Island.

Filippo Bisciglia ha mostrato grande empatia verso Alessia e in tutti i modi ha portato davanti agli occhi di Lino la realtà dei fatti e le sue mancanze verso la fidanzata. Parole che potrebbero aver sortito qualche effetto, dato che dopo l’uscita da separati, pare che proprio lui abbia chiesto di poter rivedere la sua ex Alessia per un nuovo confronto. Ma cosa sarà successo? Solo durante le puntate finali di mercoledì e giovedì scopriremo finalmente la verità!