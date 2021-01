Flirt in corso tra Filippo Nardi e Guenda Goria? Ora spuntano le FOTO

2 Grande Fratello Vip: flirt in corso tra Filippo Nardi e Guenda Goria?

Cosa c’è tra Guenda Goria e Filippo Nardi? Negli scorsi giorni era trapelato il gossip secondo cui i due avrebbero una relazione. La voce aveva fatto il giro del web, e non solo, tanto che Guenda si è trovata costretta a dire la sua. In diretta a Mattino 5, la Goria aveva smentito il rumor del flirt con Filippo:

“Smentisco la relazione con Filippo Nardi. Semplicemente noi ci siamo incontrati per la prima volta nello studio televisivo, dopo esserci parlati spesso al telefono. Lui si è molto scusato con me personalmente, dopo le parole che ha detto”

Una forte presa di posizione, a cui è seguito nei giorni successivi uno scontro. Filippo Nardi, infatti, ha commentato in maniera indelicata lo sfogo in casa di Maria Teresa Ruta e, per questo, Guenda Goria ha voluto difendere la madre. Nell’ascensore di Live Non è la d’Urso i due hanno avuto un confronto, che però è sembrato molto pacifico. Ma allora, cosa c’è tra loro? Nelle ultime ore sono uscite alcune foto sul settimanale Chi che li ritraggono in atteggiamenti complici.

cosa cazzo ho appena visto pic.twitter.com/RiZc4Jf9I1 — sere 🐒 finta dissidente (@lostjnpieces) January 20, 2021

Filippo Nardi e Guenda Goria hanno passeggiato insieme, fino a darsi un bacio (sulla guancia?). Che tra i due ci sia complicità è chiaro, ma è una semplice amicizia o forse c’è di più? Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un ulteriore chiarimento.