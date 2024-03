Beatrice Luzzi vuole conoscere Damiano David e lancia un appello: “Sei troppo figo” (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 25 Marzo 2024

Grande Fratello

Beatrice Luzzi ha lanciato un appello a Damiano David, leader dei Maneskin, per organizzare un incontro e conoscersi non appena lei uscirà dalla casa del Grande Fratello. Ecco il simpatico video.

La proposta di Beatrice Luzzi a Damiano David

Beatrice Luzzi, a poche ore di distanza dalla finale del Grande Fratello, continua a far divertire il suo pubblico che la guarda con affetto da sette mesi tramite il televisore delle proprie abitazioni. L’ultima trovata è stata quella di lanciare un appello a Damiano David, leader dei Maneskin, per conoscersi.

LEGGI ANCHE: Gli inquilini rischiano una squalifica a un passo dalla finale (VIDEO)

Come potete vedere dal video qui sotto si tratta di un gioco e l’attrice utilizza anche un modo di parlare ironico per tentare di sedurlo. Tuttavia l’intenzione di organizzare un incontro per prendere anche solo un caffè, insieme anche a Letizia Petris, ci sarebbe. Il tutto è avvenuto mentre stavano ascoltando una canzone della band:

“Che dici, glielo diciamo? Damiano, il nostro unico desiderio è uscire da qui e conoscerti. Sei troppo figo, non è solo una questione di bellezza. Sei proprio una bella persona, fantastico. Ti va di conoscere me e Leti? Che dici? Tu abiti a Roma… Mandaci un messaggino su Instagram.

Adesso che sei libero… Non so se sei fidanzato, ma ero rimasta che ti eri separato. Per carità, sai che io con i ragazza più giovani non… Qui c’erano solo quelli, che dovevo fare? Solo per conoscerci, davvero.

“Damiano che dici? Ti va di conoscerci a me e Leti? Adesso che sei libero, non so se tu sei rifidanzato…ma io no eh, per carità, che poi lo sai che io con i ragazzi più giovani non”



QUESTA DONNA NON SI PUÒ NON AMARLA #grandefratello pic.twitter.com/9XdIhJCML7 — M🌸 (@Skoolsucks2) March 24, 2024

Letizia Petris e Beatrice Luzzi, purtroppo, non sanno che Damiano David è attualmente impegnato sentimentalmente con l’ex star di Disney Channel Dove Cameron. I due sono stati visti per la prima volta insieme verso la fine dello scorso anno e la conferma del loro legame è arrivata solo in seguito, anche se stanno cercando di mantenere più privacy possibile.

Il divertente appello riuscirà a catturare l’attenzione di Damiano? Chi può dirlo, lo scopriremo solo in futuro.