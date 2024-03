Shakira, bordata a Piqué dopo la rottura: “Distrutta in mille pezzi”, poi rivela se oggi ha trovato l’amore

Spettacolo

Andrea Sanna | 24 Marzo 2024

Shakira verissimo

Verissimo è tornato oggi alle 16:30 con una nuova puntata ricca di ospiti. Silvia Toffanin ha avuto il piacere di avere una star internazionale. Dopo aver già accolto Jennifer Lopez, oggi è stata la volta di Shakira. La cantante ha parlato del periodo complesso dopo la fine della storia con Piqué e svelato se oggi è fidanzata!

Shakira parla della rottura con Piqué

Pomeriggio intenso quest’oggi a Verissimo con tantissimi ospiti, da ex gieffini a star internazionali. Uno su tutti? Shakira! Ebbene sì, Silvia Toffanin ha messo a segno un altro bel colpo e ha portato l’artista colombiana a raccontarsi in Italia, dove ha affrontato tanti argomenti.

LEGGI ANCHE: Melissa Satta parla per la prima volta di Matteo Berrettini e svela in che rapporti sono oggi (VIDEO)

La cantante pluripremiata ha presentato il suo ultimo lavoro, Las mujeres no lloran. Un disco dove c’è tanto di lei e di quello che ha vissuto. Dalla rottura con Gerard Piqué alla sua rinascita grazie alla musica. Una compagna di viaggio che è riuscita a trasformare i momenti più complicati in qualcosa di prezioso per lei:

“Questo disco mi ha aiutato a superare le difficoltà. Ho trasformato il dolore in forza e queste lacrime si sono trasformate in diamanti: è una metafora che spiega il mio stato d’animo dopo gli alti e bassi della vita. Il sostegno del mio pubblico mi ha aiutato nella mia rinascita personale. Ora sono più forte di un diamante. Il processo di guarigione non finisce mai, non solo canto ma ascolto anche quello che mi dice il mio pubblico, siamo guariti insieme e ci siamo emancipati insieme”.

Successivamente Shakira ci ha tenuto a volgere un pensiero alla sua famiglia, che le è sempre stata molto vicina nei momenti più bui. Senza mai nominarlo esplicitamente, la cantautrice ha fatto riferimento alla rottura con Piqué: “Si dice che le difficoltà non arrivano mai da sole e questi anni non sono stati facili. Non solo ho assistito alla fine della mia famiglia ma anche all’incidente di mio padre, è stata la cosa più dolorosa a cui ho dovuto far fronte”.

Questo ha quindi portato Shakira a dover portare avanti diverse situazioni e raccogliere da terra i cocci. A fare da collante, come detto, è stata la musica. Oggi si dice più serena, grazie al lavoro che le la permesso di esorcizzare il dolore e modificarlo in qualcosa di diverso.

E a proposito della sua vita privata, Shakira ha svelato se oggi è o meno fidanzata. Sul suo conto ci sono stati numerosi gossip, ma mai alcuna conferma ufficiale. Lei a Verissimo ha svelato come stanno le cose: “In questo momento sono single, ho bisogno di stare sola e occuparmi dei miei figli. Ho tanti progetti di cui occuparmi ed essere me stessa”, ha concluso.