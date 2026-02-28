Scopri tutto sulla quinta e ultima serata di Sanremo 2026: ecco chi ha vinto la 76esima edizione del Festival

Segui il live blogging della quinta e ultima serata di Sanremo 2026: la diretta. Ecco chi ha vinto il Festival.

Finale del Festival di Sanremo 2026

Ci siamo! Al Festival di Sanremo 2026 la quinta e ultima serata è arrivata.

La serata conclusiva vedrà protagonisti i 30 Big in gara. Ad affiancare Carlo Conti e Laura Pausini nella conduzione ci sarà la giornalista Giorgia Cardinaletti. Tra i momenti più attesi, le performance degli ospiti Andrea Bocelli e dei Pooh, che festeggiano 60 anni di carriera in Piazza Colombo.

Attesissimo anche Nino Frassica come co-conduttore dell’ultima serata festivaliera. “Ho chiesto a Carlo (Conti) di farmi entrare dopo le 21.30 perché guardo la Ruota della Fortuna”, ha dichiarato l’attore. “L’anno scorso, ha aggiunto Frassica in Sala Stampa, Carlo mi ha detto che sono stato fortissimo, per cui quest’anno ripeterò esattamente tutti gli sketch dell’anno scorso”.

Guida al televoto: ecco come scegliere il vincitore della 76ª edizione

Il momento della verità è arrivato. Stasera, sabato 28 febbraio, cala il sipario sull’Ariston e scopriremo chi succederà nell’albo d’oro del Festival di Sanremo 2026. Carlo Conti guiderà la lunga maratona dei 30 Big, ma il pezzo forte della serata sarà il potere nelle mani dei telespettatori.

Votare è semplicissimo: basta inviare il codice a due cifre associato al tuo artista preferito (che verrà comunicato durante la diretta). Puoi farlo in due modi:

Da mobile: invia un SMS al numero 475.475.1

Da telefono fisso: chiama l’894.001 e digita il codice sulla tastiera.

Costi e limiti Ogni voto (sia via SMS che da fisso) costa 0,51 euro. Ricorda che c’è un tetto massimo: puoi esprimere fino a 3 voti per ogni sessione.

La strada verso la vittoria La serata si divide in due fasi cruciali. Nella prima, voteranno insieme il pubblico da casa, la Sala Stampa e la Giuria delle Radio. I risultati si sommeranno a quelli delle serate precedenti per formare la classifica definitiva dei 30 campioni.

I top 5 classificati si sfideranno poi in un’ultima, decisiva esibizione. Qui le tre giurie voteranno di nuovo da zero: chi otterrà la percentuale più alta in quest’ultimo scontro sarà proclamato vincitore di Sanremo 2026.

Chi ha vinto Sanremo 2026: il vincitore è…

(IN AGGIORNAMENTO)

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X