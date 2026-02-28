Durante la serata delle cover perché LDA non ha scelto il papà Gigi?

Perché LDA non ha scelto il papà Gigi D’Alessio per il duetto della serata delle cover a Sanremo 2026? Ecco cosa ha detto il cantante durante un collegamento con Ciao Maschio.

LDA, perché non ha scelto di duettare con il papà Gigi D’Alessio

Fervono i preparativi per la finale del Festival di Sanremo 2026. Nel corso di questa lunga serata scopriremo il vincitore. Nell’attesa oggi, su Rai 1, Nunzia De Girolamo ha avuto in collegamento LDA e Aka7even. Con i due ragazzi in gara tra i 30 big, ha avuto modo di scambiare quattro chiacchiere.

La conduttrice ha voluto sapere da LDA perché ha scelto di non duettare con suo papà Gigi D’Alessio. In modo sempre sincero e diretto l’artista ha così replicato quanto segue:

“Perché ho paura”, ha detto LDA. “È molto semplice e onesta la risposta. Sto facendo tanto per uscire da questo confronto e da tutto quello che mi dicono. Non ho avuto il coraggio di Pietro (Tredici Pietro ndr). Con il senno di poi penso di essermi perso un’esperienza che mi avrei portato dietro per tutta la vita. Complimenti a Pietro e Gianni”.

Successivamente LDA ha detto: “Ovviamente non ho paura di papà, ma di quello che potrebbero dire. Ma anche per rispetto di Luchino. Non sarebbe stato giusto nei suoi confronti”.

Intanto Domenico Marocchi ha chiesto per chi tifa Gigi D’Alessio, LDA è stato subito interrotto da Aka7even: “Posso rispondere io? Tiferà per Luca D’Alessio”. Ma chi potrebbe vincere secondo i due artisti?

Chi vince Sanremo 2026 per per il duo musicale

Altra domanda da parte di Nunzia De Girolamo dallo studio di Ciao Maschio riguarda il papabile vincitore di questa edizione del Festival di Sanremo.

Aka7even non ha avuto dubbi: secondo lui a portarsi a casa il leoncino d’oro sarà Sal Da Vinci. Diverso discorso invece da parte di LDA: “Io mi auguro qualcuno di Napoli. Anche Luchè, Samurai Jay o anche Sal. Ma penso possano vincere Fedez e Masini”.

Solo stasera però scopriremo qual è la verità e chi per davvero vincerà questa edizione di Sanremo 2026.

