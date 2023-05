Fiore Argento lascia l’Isola? Arriva la risposta definitiva

NEWS

Vincenzo Chianese | 16 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

Arriva la decisione di Fiore Argento

In questi giorni come in molti sapranno Fiore Argento ha subito un piccolo infortunio al piede ed è stata così prontamente soccorsa. I medici nel mentre hanno comunicato alla produzione che la naufraga può proseguire il suo percorso a L’Isola dei Famosi senza problemi, tuttavia stasera nel corso della diretta la stilista ha annunciato di voler lasciare il programma. La Argento infatti ha affermato di non poter né camminare né nuotare, e ha così affermato di voler rientrare in Italia.

A quel punto a chiamare in diretta è stata Asia, sorella di Fiore, che ha tentato di dissuadere la naufraga, affermando: “Io ho sentito tutto quello che hai detto, però ti devo dire che devi resistere. Non te ne puoi andare, non te lo permetto. Nè io né papà. La gente ha votato perché tu rimanga. Non puoi mollare. Non si molla un sogno che ti sei scelta tu. Il peggio è passato Fiore, è un mignolo del piede, non ci posso credere. I primi giorni sono terribili, ma ora tu devi rimanere. Non puoi abbandonare, è da vigliacchi”.

Poco fa così è arrivata la decisione definitiva di Fiore Argento. La stilista infatti, su consiglio di Ilary Blasi, degli opinionisti e del pubblico, che l’hanno invitata a non mollare, ha deciso di provare a rimanere in Honduras un’altra settimana.

Per il momento dunque Fiore rimane a L’Isola dei Famosi. Ma cosa accadrà nei prossimi giorni? Non resta che attendere per scoprirlo.