Fiorella Mannoia al centro di un’assurda teoria: “Ha bestemmiato”, cosa è realmente accaduto

Sanremo

Andrea Sanna | 8 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Sul web è spuntata un’assurda teoria, che smontiamo subito, e che coinvolge inconsapevolmente Fiorella Mannoia. Secondo alcuni utenti durante la sua esibizione ci sarebbe stato un “caso” di bestemmia. Ma in realtà non è così. Ecco cosa è davvero accaduto.

L’assurda teoria su Fiorella Mannoia

Fiorella Mannoia martedì sera ha presentato al pubblico di Sanremo 2024 la sua nuova canzone “Mariposa”. Si tratta di un brano in cui si vuole sottolineare l’orgoglio femminile. L’artista ha voluto porre l’accento sul voler prendere coscienza dell’emancipazione della donna. E come solo lei sa fare, la Mannoia ci ha regalato un vero e proprio manifesto, un grido di speranza.

Eppure nonostante ciò sul web alcune persone si sono concentrate su altro. C’è infatti chi ha condiviso sui social un video in cui sostengono ci sia la presenza di una bestemmia nel corso dell’esibizione di Fiorella Mannoia. In realtà non è così e si tratta di una teoria veramente assurda. Ci teniamo a sottolinearlo poiché si tratta solo ed esclusivamente di ipotesi prive di fondamento.

Nell’ultima parte del video infatti dice infatti: “Orgogliosa e canto”, ma qualcuno ha interpretato queste parole in modo errato come se appunto Fiorella Mannoia abbia pronunciato una bestemmia. Vi assicuriamo però che non è così e nel video è piuttosto chiaro che non c’è alcun caso, come è stato invece sollevato inutilmente.

Capita spesso che durante una manifestazione come il Festival di Sanremo si verifichino situazioni di questo tipo, spesso e volentieri campate per aria come accaduto con Fiorella Mannoia.

Forse sarebbe il caso di prendere con più leggerezza la manifestazione per quella che è ed evitare di puntare il dito contro chi, invece, sta portando sul palco la sua bella musica come Fiorella Mannoia. Non trovate? Peraltro la cantante tornerà stasera per esibirsi sul palco del Teatro Ariston con la sua “Mariposa”.