I The Kolors conquistano anche Matthew, che ricrea la coreografia di “Un ragazzo una ragazza” (VIDEO)

Nicolò Figini | 8 Febbraio 2024

Matthew di Amici 23 ha ricreato a casa la coreografia di “Un ragazzo una ragazza” dei The Kolors. Ecco il video

Anche Matthew, ex concorrente di Amici 23, è stato conquistato dal brano dei The Kolors “Un ragazzo una ragazza“. Per tale motivo ha deciso di mostrare il suo apprezzamento ricreando la coreografia a casa.

Matthew balla “Un ragazzo una ragazza”

I The Kolors hanno portato sul palco dell’Ariston quella che in molti considerano un’altra hit dopo “ItaloDisco“. Si tratta del brano “Un ragazzo una ragazza” con il quale partecipano al Festival di Sanremo 2024. Tra i loro fan troviamo anche un ex allievo di Amici 23, ovvero Matthew.

Ricordiamo che il giovane cantante ha abbandonato la scuola poco tempo fa a causa di alcuni problemi famigliare. A seguito della perdita di una persona casa, infatti, ha pensato di non riuscire ad affrontare tutto lo stress che porta un percorso del genere e per tale ragione ha deciso di tornare dalle persone che gli vogliono bene per sostenersi a vicenda.

Adesso il suo umore sta migliorando e Matthew ha voluto riprendersi mentre mostra di essere un fan di “Un ragazzo una ragazza” dei The Kolors. Qui sotto possiamo vedere un video in cui il cantante balla la coreografia della canzone a ritmo di musica. Un momento molto divertente che ha fatto divertire tutti i suoi fan sul web.

Siamo sicuri che questa canzone aiuterà i The Kolors ad acquistare ancora maggior successo. Proprio loro hanno spiegato il significato del brano e di come è stato influenzato sotto il punto di vista musicale:

“Musicalmente è come se il funk di Prince e James Brown fossero un quadro rimasto in solaio. Lo abbiamo spolverato e ci abbiamo messo una cornice fluo. È una fotografia urbana di quello che è una relazione. Non esiste proprio un genere, è Kolors”.

Vedremo come si classificheranno nel corso delle prossime serate e se Matthew ci regalerà altri episodi di questo tipo.