MARIPOSA canzone Fiorella Mannoia Sanremo 2024: testo e significato

Grande ritorno a Sanremo 2024 per una straordinaria artista della musica italiana. Torna in gara per la sesta volta lei: Fiorella Mannoia con la canzone Mariposa: ecco testo e significato di questo brano.

Mariposa testo canzone Fiorella Mannoia

Partiamo con lo scoprire qualcosa a proposito del testo di Mariposa. La canzone di Fiorella Mannoia chi l’ha scritta? Il pezzo vede oltre alla sua firma anche quella di Cheope, Carlo Di Francesca, Federica Abbate e Mattia Cerri.

Qui vi riportiamo un piccolo stralcio di Mariposa, in gara a Sanremo 2024:

“Mi chiamano con tutti i nomi

Tutti quelli che mi hanno dato

E anche nel buio sono libera, orgogliosa e canto

Sono stata tua e di tutti di nessuno e di nessun altro

Con le scarpe e a piedi nudi

Nel deserto e anche nel fango

Una nessuna centomila

Madre figlia, luna nuova sorella, amica mia Io ti do la mia parola”

Si tratta di una canzone ritmata. Mariposa ha delle sonorità che giocano con il folklore latino esattamente come il suo testo, si legge su Sorrisi. Si espone il ritratto complesso del personaggio femminile.

Significato Mariposa Sanremo 2024

Qual è il significato di Mariposa, la canzone di Fiorella Mannoia in gara a Sanremo 2024? A TV Sorrisi e Canzoni ha svelato di cosa parla il testo. Si tratta di un brano in cui si vuole sottolineare l’orgoglio femminile.

La cantante lo vede come una sorta di “manifesto”, poi non sa se lo diventerà davvero:

«(…) C’è l’orgoglio di appartenere all’altra metà del cielo. Siamo in un momento in cui le donne stanno finalmente prendendo coscienza della propria emancipazione e il brano è una carrellata nella Storia: nel bene e nel male, noi siamo tutto questo».

Le parole di Fiorella Mannoia prima di Sanremo 2024

Tra le signore della musica italiana pronte a rimettersi in gioco in un prestigioso palco come quello di Sanremo 2024 c’è anche Fiorella Mannoia. La sua Mariposa è il brano scelto, come abbiamo raccontato.



La cantante ha raccontato che ogni volta che sale sul palco del Teatro Ariston il cuore arriva in gola e non si abituerà mai a quell’emozione, anche perché ci si espone al giudizio delle persone:

“Quel palco è croce e delizia, perché Sanremo è comunque sempre una splendida festa”. Infine ha svelato anche un segreto prima di entrare in scena: “Spruzzo del mio profumo preferito e… via!”.

