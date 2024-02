Fiorella Mannoia si scatena sulle note di Occidentali’s Karma sul palco di Sanremo

Sanremo

Andrea Sanna | 9 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Che energia Fiorella Mannoia! Il medley con Francesco Gabbani è stato davvero travolgente. La cantante ha ballato durante Occidentali’s Karma, coinvolgendo anche la platea del Teatro Ariston!

Fiorella Mannoia scatenata sul palco

La serata delle cover sta regalando davvero grandi emozioni questa sera al Festival di Sanremo. Tra i cantanti che si sono già esibiti c’è Fiorella Mannoia. L’artista in gara ha voluto coinvolgere Francesco Gabbani per un duetto che ricorda tanto il 2017, ovvero quando entrambi erano in gara con le rispettive canzoni, Occidentali’s Karma e Che sia benedetta. Entrambi i brani sono arrivati in finalissima classificandosi primo e secondo.

Fiorella Mannoia quindi ha pensato bene di chiamare sul palco il collega per esibirsi insieme su questi due meravigliosi brani. Se la prima parte con “Che sia benedetta” è stata molto toccante e profonda, poco dopo sulle note di Occidentali’s Karma si sono letteralmente scatenati!

La cantante si è lasciata travolgere dalla melodia è ha cominciato a ballare, un po’ come tutti noi ogni qualvolta sentiamo il pezzo di Francesco Gabbani. E questo video ne è la prova provata del momento che hanno saputo regalare Fiorella Mannoia e Francesco Gabbani….

9️⃣ | Fiorella Mannoia & Francesco Gabbani – Che sia benedetta + Occidentali's Karma#Sanremo2024 pic.twitter.com/8odCnq7kWU — Italianizei (@italianizeisite) February 9, 2024

Come possiamo vedere dal video Fiorella si è davvero molto divertita e ha dato il meglio di sé, travolgendo non solo Francesco Gabbani con il suo entusiasmo e l’intero pubblico.