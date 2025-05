Questa mattina Fiorello ha sorpreso Maria De Filippi durante la diretta del nuovo programma radiofonico, La Pennicanza. Ecco l’esilarante e divertente botta e risposta tra lo showman e la conduttrice di Canale 5.

La chiamata di Fiorello a Maria De Filippi

Un momento di autentica comicità e spontaneità ha animato la diretta de La Pennicanza, il nuovo programma radiofonico condotto da Fiorello su Rai Radio Due, quando lo showman ha deciso di fare una telefonata a sorpresa a Maria De Filippi. Il tutto è avvenuto sul finale della puntata, quando Rosario Fiorello ha coinvolto il pubblico in un’improvvisata telefonata alla celebre conduttrice Mediaset.

Dopo qualche squillo, la voce inconfondibile di Maria De Filippi ha risposto con una domanda tanto semplice quanto esilarante: “Sei in diretta?”. La frase ha scatenato una vera e propria esplosione di risate tra Fiorello, Biggio e gli altri presenti in studio. Con la sua consueta ironia, il conduttore ha esclamato: “Ma come fai eh? Come fai?”, facendo riferimento alla capacità di Maria di intuire al volo le situazioni.

La De Filippi, altrettanto ironica, ha replicato: “Quando mi chiami dico ‘quello sta a fa qualcosa’”, lasciando intendere che una chiamata di Fiorello non può mai essere casuale.

Lo showman ha poi spiegato che l’idea della telefonata è nata sul momento, quasi come un gioco improvvisato: “Mi hanno detto di chiamare Maria De Filippi, ma io pensavo che non rispondessi”. Invece la conduttrice ha risposto eccome, spiegando anche di trovarsi negli studi Elios, in via Tiburtina a Roma, per seguire da vicino i casting della nuova edizione di Amici. Ebbene sì, perché archiviata questa edizione è già tempo di pensare ai nuovi talenti che formeranno la classe per la prossima stagione, in arrivo a settembre su Canale 5.

La telefonata si è conclusa con saluti calorosi e ringraziamenti reciproci, tra sorrisi e leggerezza, regalando agli ascoltatori un momento autentico di intrattenimento e risate!