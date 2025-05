Nel podcast Supernova, Andrea Iannone ha svelato dei retroscena inediti legati al suo primo incontro con Elodie. Ecco com’è andata…

I retroscena di Andrea Iannone

Durante una recente ospitata nel podcast Supernova di Alessandro Cattelan, Andrea Iannone ha rivelato con tono ironico e sincero i retroscena del suo primo incontro con Elodie. Un episodio curioso che oggi, col senno di poi, sembra quasi tratto dalla scena di un film.

“Ci siamo conosciuti in vacanza, in Puglia. Anche se, in realtà, ci eravamo già incrociati una volta prima, a Milano, su una terrazza del Park Hyatt,” ha raccontato Iannone. L’incontro, però, non fu dei più calorosi tra Andrea Iannone ed Elodie. “Era una serata tranquilla, mi avevano invitato Diletta (Leotta) e Luca, un amico in comune”. Così lo sportivo ha spiegato che l’unico posto libero avrebbe visto i due sedersi l’uno accanto all’altra. Ma la cantante non ne sembrava granché entusiasta perché poco distante c’era una signora intenta a riprendere con il cellulare.

LEGGI ANCHE: Isola dei Famosi, il presunto motivo dietro il ritiro di Spadino

“Proposi di cambiare posto, ma lei, con un tono fermo, disse di non preoccuparmi. E poi, silenzio totale: per tutta la serata non mi rivolse nemmeno una parola.”, ha detto Andrea Iannone.

Quella cena non sembrava promettere nulla di più, e invece il destino aveva altri piani per Andrea Iannone ed Elodie. Una settimana dopo, proprio in Puglia, i due si ritrovarono casualmente allo stesso evento: il compleanno di un amico comune. Iannone alloggiava in una struttura con altri amici e, dopo pranzo, mentre si riposava in camera, notò che Elodie era affacciata al balcone della stanza sopra la sua.

“Allora le ho detto ‘buongiorno sergente’ — ha raccontato sorridendo — e lei mi ha risposto con ‘ciao ciao Andre’. Da lì è scesa, ci siamo ritrovati tutti insieme a bordo piscina a chiacchierare. E da quel momento non ci siamo più staccati. Abbiamo passato tutta la vacanza insieme, come se fossimo fidanzati da dieci anni.”

L’incontro tra Andrea Iannone ed Elodie dunque sebbene non fosse partito con i migliori propositi, si è rivelato una dolce sorpresa per entrambi.